Le sezioni 'ribelli' di Anpi: "Glicine da salvare. L'antifascismo è ambientalista"

Anpi Dergano e Audrey Anpi non ci stanno. Dopo le parole di Roberto Cenati, presidente provinciale dell'Anpi di Milano, sulla necessità di realizzare il museo dellaResistenza in piazzale Baiamonti, anche al costo di sacrificare il glicine monumentale e i grandi tigli, alcune sezioni dell'Associazione nazionale partigiani italiani si ribellano e chiedono di risparmiare le piante tanto amate dai residenti.

Le sezioni ribelli di Anpi: "L'antifascismo è ambientalista"

"Vivere in un ambiente sano è un diritto sancito dalla nostra Costituzione - si legge in un comunicato di Anpi Dergano e Audrey Anpi -. Impegnarsi davvero contro il cambiamento climatico vuole dire tenere conto dei danni che si fanno all’ambiente. Altrimenti è tutto un 'bla bla bla', come diceva saggiamente Greta Thumberg. La realizzazione del Museo Nazionale della Resistenza - che Milano, città medaglia d’oro della Resistenza attende da molti anni e Anpi provinciale di Milano e Anpi nazionale hanno sempre chiesto - non può essere 'l’alibi perfetto' per abbattere glicini e tigli. Tempo fa il sindaco Sala, di fronte alle immagini del Po in secca, si chiedeva quando faremo davvero qualcosa di concreto per porre rimedio al cambiamento climatico in corso. Ecco, sindaco, questa è la situazione perfetta per fare una scelta ambientalista molto concreta, per evitare che il cemento abbia ancora una volta il sopravvento nella nostra città. La terra, il prato, gli alberi, fanno respirare il pianeta".

"Sindaco - prosegue la nota congiunta - si metta una mano sulla coscienza, e faccia una scelta ambientalista. Se avrà questo coraggio passerà alla storia. Come Anpi Dergano e Audrey Anpi esprimiamo la nostra totale contrarietà al taglio del glicine e dei tigli e che non si utilizzi 'l’alibi' del museo della Resistenza. Per questo motivo sosteniamo la mozione approvata dal Municipio 1 che prevede di chiedere al ministero della Cultura una variazione del progetto di costruzione del nuovo edificio, che prevede anche la creazione di nuova area verde, da creare nell'attuale parcheggio sui bastioni di Porta Volta. Negli ultimi due anni, durante il giro della deposizione delle corone in memoria dei partigiani del quartiere Dergano, abbiamo invitato una giovane attivista di Fridays for Future a prendere voce tra gli interventi perché la lotta ambientalista è profondamente antifascista e perché la giustizia climatica e quella sociale coincidono. Per realizzare una vera transizione ecologica occorre avere il coraggio di prendere decisioni innovative, come ascoltare l’opinione di 50mila cittadini e cittadine che chiedono di salvare tigli e glicine”.

Dello stesso avviso delle due sezioni 'ribelli' di Anpi anche Morena Ormini, figlia del partigiano Bruno di Stradella (Pv), che in una lettera aperta ha scritto:

"Sono iscritta all'Anpi da quando avevo 16 anni, ora ne ho 54, e sono certa che nello spirito della Resistenza non ci sia l'abbattimento di quel monumento storico naturale. Il tricolore di tutti coloro che fecero la Resistenza fu un tricolore di libertà, del riportare la livella sui rispetti della persona in quanto tale. La Resistenza in Italia fu un movimento di popolo che andò pian piano organizzandosi e che è paragonabile alla monumentalità del glicine in questione. Abbattere quel glicine è abbattere la Resistenza, per piacere non barattate il diritto ad avere un museo con l'abbattimento di quella pianta, sarebbe un enorme errore di valutazione dell'importanza della Resistenza stessa. Quel glicine è resistente come lo furono i partigiani e le partigiane nel fango, nella neve, nei combattimenti: 'figli di nessuno, anche a digiuno dobbiam marciar', cantavano. Chi fece la Resistenza la fece perché andava fatta, a tutti i costi. Abbattere il glicine, invece, non va fatto a tutti i costi. Per il museo bisogna trovare una soluzione che non preveda l'abbattimento delle piante".

Erano stati 50mila i milanesi che avevano firmato una petizione chiedendo di salvare i grandi tigli e lo storico glicine di piazzale Baiamonti, destinati al taglio per fare spazio alla seconda piramide dello studio di architettura Herzog, che sarà gemella di quella sede della Fondazione Feltrinelli e ospiterà il nuovo Museo della Resistenza. A lanciare il proprio appello per risparmiare le piante dell'abbattimento anche alcuni personaggi dello spettacolo, i comici Giovanni Storti e Germano Lanzoni e i componenti della band Elio e le storie tese.