A Milano ha aperto (un altro) Antico Vinaio, il locale con le mitiche schiacciate fiorentine

La parola d'ordine è sempre la stessa: "Bada come la fuma". A Milano ha aperto un nuovo "Antico vinaio", lo storico locale di Tommaso Mazzanti con le mitiche schiacciate fiorentine. Dopo i punti vendita di via Lupetta e stazione Centrale, nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo ristorante di via Moscova, in pieno centro città.

"Può sembrare normale dopo 20 aperture, ma vi giuro non lo è affatto. Ogni taglio del nastro racchiude un emozione speciale. Una nuova apertura, la nostra famiglia si allarga sempre di più. E quindi fateci un mega in bocca al lupo perché da ora Milano Moscova è ufficialmente aperta", l'annuncio sui social dell'Antico Vinaio.

Nel menu, chiaramente, le schiacciate super ripiene di salumi, formaggi, verdure e - una delle citazioni più famose del ristorante - "rucolina per sgrassare". A giugno 2020, quando era stato aperto il primo Antico Vinaio meneghino, dal locale avevano preparato il primo "panino" dedicato alla città della Madonnina. Sulla schiacciata calda - al grido di "bada come la fuma", una sorta di mantra dell'Antico Vinaio - pancetta con tartufo nero, taleggio e miele al tartufo bianco.