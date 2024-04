All'Antico Vinaio apre un'altra focacceria a Milano

All'Antico Vinaio cala il poker. La storia focacceria fiorentina - che può già contare sui punti vendita in Centrale, in Moscova e in via Torino - inaugura il suo quarto negozio milanese. La nuova apertura è in via Orefici 5, negli spazi dell'ex panini Durini, a pochi passi dal Duomo.



Tommaso Mazzanti, volto noto e fondatore del brand, sarà presente all’evento inaugurale, previsto per sabato 20 aprile alle ore 11:00. "Il nuovo locale milanese si sviluppa su due piani e promette di diventare un punto di ritrovo sia per i milanesi che per i turisti, offrendo un ambiente accogliente e spazioso dove gustare le famose schiacciate che hanno reso celebre All’Antico Vinaio", hanno spiegato dal gruppo.

"Sono estremamente felice di poter espandere la nostra presenza a Milano, un'opportunità che non solo accresce il nostro marchio ma ci permette anche di continuare ad assumere nuovi collaboratori avvicinandoci al traguardo di quasi 100 dipendenti dedicati esclusivamente alla città di Milano", ha commentato lo stesso Mazzanti.

Nel menu, chiaramente, le schiacciate super ripiene di salumi, formaggi, verdure e - una delle citazioni più famose del ristorante - "rucolina per sgrassare". A giugno 2020, quando era stato aperto il primo Antico Vinaio meneghino, dal locale avevano preparato il primo "panino" dedicato alla città della Madonnina. Sulla schiacciata calda - al grido di "bada come la fuma", una sorta di mantra dell'Antico Vinaio - pancetta con tartufo nero, taleggio e miele al tartufo bianco.