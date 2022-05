Scompare alla vista della moglie: malato di Alzheimer ritrovato dopo qualche ora

Storia a lieto fine sabato tra il tardo pomeriggio e la serata: un uomo di circa settant'anni, malato di Alzheimer, è scomparso dalla circolazione ma, per fortuna, è stato ritrovato nel giro di qualche ora. Grazie alla tenacia della moglie, che ha postato su Facebook un annuncio a cui, qualche ora dopo, è stata data una risposta.

Tutto ha inizio alle cinque e mezza di sabato pomeriggio. Marito e moglie sono appena arrivati in Stazione Centrale in pullman, dopo un viaggio all'estero e l'atterraggio a Malpensa. La moglie sta recuperando i bagagli dal pullman e, per un istante, perde di vista il marito malato. Questi scompare letteralmente. Lei, disperata, si reca alla stazione della polizia ferroviaria in Centrale per segnalare la sparizione e, intanto, posta su Facebook un annuncio di ricerca.

Qualche ora dopo riceve una risposta da un cittadino romeno, secondo cui il marito si trova al McDonald's di via Antonini. Lei chiama la polizia e, insieme agli agenti, si reca sul posto. Il marito è davvero lì, presso il ristorante. In stato confusionale, chiede ripetutamente agli agenti dove si trovasse e chi fosse. I poliziotti, accertata l'identità, lo affidano alla moglie che, finalmente, può rasserenarsi.