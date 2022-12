Sta per riaprire il cavalcavia del Ghisallo

Partono i lavori per consentire l’apertura di entrambi i sensi di marcia del Cavalcavia del Ghisallo dopo l’incidente che ha costretto al restringimento della carreggiata. Si tratta di una riapertura a metà: la struttura sarà percorribile ma il limite di velocità sarà di soli 30Km/h per motivi di sicurezza.

Da domani, martedì 27 dicembre, fino a venerdì 30, dalle 9 alle 18, sarà chiusa la rampa del cavalcavia del Ghisallo in direzione periferia, a partire dalla passerella ciclopedonale da via Inverigo a via Magreglio. La chiusura della strada consentirà le operazioni di tracciatura della segnaletica orizzontale e la posa della segnaletica verticale, necessarie per permettere l’apertura al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Dopo l’incidente avvenuto all’inizio di dicembre, che ha comportato danni alle barriere stradali, è stato necessario ridurre la careggiata ad una corsia per senso di marcia in direzione uscita città, per ragioni di sicurezza.

Ora, grazie a questo intervento, sarà possibile riaprire entrambe le corsie, riducendo però la velocità a 30km all’ora, in attesa di un successivo intervento di manutenzione più importante che sarà programmato nel corso del prossimo anno.