Riapre il parco giochi tematico di Leolandia

Attesa agli sgoccioli per il ritorno di Leolandia, parco a tema numero 1 in Lombardia, da sempre dedicato all’accoglienza delle famiglie: le porte del regno magico a due passi da Milano si riapriranno infatti già a partire da sabato 12 marzo, in anticipo rispetto al previsto. In programma una grande stagione all’insegna di divertimento e spensieratezza, con molte novità e un’attenzione particolare alle iniziative che permettono di insegnare ai piccoli a rispettare la natura.

“Siamo finalmente pronti ad accogliere gli ospiti – ha dichiarato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia – consapevoli del nostro ruolo sociale per il benessere delle famiglie e dei bambini. Siamo certi che il pubblico desidera tornare a trovarci e contiamo di recuperare buona parte delle perdite accumulate negli ultimi due anni, raggiungendo entro il 2022 il pareggio del bilancio. Ringrazio la Regione Lombardia che ha agito celermente per garantire l’accesso ai ristori stanziati per la nostra categoria, consentendoci di mantenere gli impegni verso i dipendenti, per un totale di oltre 600 addetti tra fissi e stagionali, e la continuità operativa della nostra azienda che, ad oggi, è il più grande ed importante parco a tema in Italia ancora al 100% di proprietà italiana”.

Gli spettacoli e i personaggi di Leolandia

Numerose le sorprese in serbo per i visitatori, a cominciare dal ricco palinsesto di show dal vivo, per un totale di 9 titoli prodotti internamente con un cast di oltre 30 artisti. Al Teatro della Foresta, grandi e piccini potranno assistere all’inedito spettacolo di Masha e Orso, alle prese con una nuova esilarante avventura, e poi potranno entrare letteralmente nel cartone animato e scattare una foto ricordo con i loro beniamini nella cornice della Casa di Orso.

Da non perdere anche il mini-live show di Bing e Flop, attesissimi dai più piccoli, e l’esibizione acrobatica ad alto tasso di adrenalina di Ladybug e Chat Noir, protagonisti della serie Miraculous. Presenti anche il Trenino Thomas, sempre pronto ad offrire il giro del parco a bordo dei suoi vagoni scintillanti, e i Superpigiamini, nella nuova area a tema PJ Masks City, unica al mondo: qui i bambini possono volare sul Gufaliante, visitare il Museo alla ricerca dello pterodattilo e vivere in prima persona tante emozionanti vicende ispirate alla nota serie TV.

Non solo attrazioni e personaggi della fantasia, ma anche una vera e propria immersione nella natura: passeggiando infatti nella Fattoria, i bambini incontreranno asinelli, mucche, pony e tanti altri animali, imparando a riconoscerli e a rispettarli. Per promuovere un approccio più consapevole verso l’ambiente, da quest’anno si potrà aggiungere alla classica giornata al parco un’esperienza esclusiva per scoprire da vicino il mondo degli animali in compagnia di un esperto.

“La riapertura dei parchi tematici rappresenta un segnale importante di ripartenza di un settore nevralgico dell’economia lombarda e nazionale. Le realtà dello svago e del divertimento - il commento di Lara Magoni, assessore lombardo al Turismo, marketing territoriale e moda - sono un vero e proprio attrattore turistico, in grado di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. Da sempre la Lombardia è vicina agli imprenditori e alle famiglie che lavorano in questo ambito: proprio recentemente, infatti, come Regione – fra le prime in Italia – abbiamo stanziato 3 milioni di euro a sostegno delle attività dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, alle prese con un momento particolarmente difficile. Ora il comparto è pronto ad accogliere, finalmente, adulti e bambini all’insegna del sano divertimento e di un futuro migliore”.