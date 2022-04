La M4 potrebbe aprire tra pochi mesi

Potrebbe entrate in funzione entro qualche mese la metropolitana M4 di Milano. "Se i dati" in aumento del traffico aereo su Linate "sono confermati, credo che a settembre-ottobre fino a Dateo puntiamo a fare funzionare operativamente la M4. Vediamo i dati di questo anno". Lo ha detto il sindaco di milano, Giuseppe Sala, nella mattinata di martedì 12 aprile a margine della cerimonia per il 170esimo anniversario della Fondazione della polizia di stato al Piccolo teatro Strehler.

La prima tratta della metropolitana (da Linate a Forlanini) è già terminata e potenzialmente operativa dal 15 luglio 2021 quando ha ottenuto il nulla osta di esercizio; i treni non sono ancora entrati in servizio a causa della diminuzione del traffico aereo a Linate. Tradotto? I treni viaggerebbero praticamente senza passeggeri e l'infrastruttura non genererebbe utili ma sarebbe in perdita.

La consegna dell'intera M4, comunque, è in ritardo rispetto al cronoprogramma. Tre mesi di ritardi si sono accumulati a causa della pandemia nel 2020, tra il fermo lavori e il rallentamento per le norme di sicurezza. Mentre l’ulteriore ritardo è dovuto agli scavi archeologici e più precisamente il ritrovamento delle mura medievali nella stazione De Amicis. Sulle singole tratte rispetto all’atto integrativo 2019, c’è un ritardo di 3 mesi, mentre sull’intera linea sono stimati in 15 mesi.