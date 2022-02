A Milano apre Forte, ristorante italiano specializzato in pescato di qualità

A Milano arriva Forte, ristorante di pesce di qualità, che fa il suo esordio in città grazie all'intuizione del giovane ristoratore Andrea Reitano.

Reitano ha all'attivo già una location, al 150 di Ocean Drive, Miami, che rispecchia un concept di eleganza e qualità.

Ecco che allora, una settimana prima della Fashion Week di Milano, faraà il suo esordio in città legante ristorante italiano specializzato in pescato di qualità del Mar Mediterraneo, magnificamente esposto nel banco del pesce all'entrata.

Tradizione, autenticità, qualità e freschezza renderanno Forte la destinazione naturale per tutti gli amanti del pesce a Milano. L’elegante ristorante sarà decorato secondo lo stile di un’autentica pescheria, con una vibrante energia che vorrebbe risvegliare i palati degli affezionati da tutto il mondo. Forte è concepito per attirare I clienti più esigenti così come già avviene per le precedenti iniziative di Andrea Reitano, che allettano il palato e stuzzicano l’appetito di Johnny Depp, Michael Jordan, Drake e Rihanna.

I piatti

I piatti firmati del ristorante da 140 coperti includeranno il branzino in crosta di sale e un delicato gelato al pistacchio, il dessert amato da tutte le celebrità nel ristorante gemello di Miami, situato a South Beach. Inoltre tra i "signature dishes" non mancheranno la tartare di gambero di Mazara del Vallo e la Cacio e Pepe al tartufo nero.

I vini che accompagneranno il menu proverranno da importanti regioni vinicole dell’Italia e della Francia, da viticoltori come Antinori, Frescobaldi e Gaja, tradizionalmente noti per la loro straordinaria capacità di valorizzare menu di pesce. La cantina ospiterà oltre 3.000 bottiglie, incluso i grandi château francesi.

La location

Sito in viale Monte Grappa, Moscova, il ristorante è ideale per coloro che sono in cerca di varietà, qualità e sapori

dinamici, il tutto rispecchiato nel menu. Le decorazioni ricreano un elegante ambiente marinaresco. Vi sarà una terrazza estiva con 70 posti che contribuirà all’atmosfera mediterranea.