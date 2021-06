Arriva la bella stagione e le guglie del Duomo restano aperte il giovedì fino alle 22

Le terrazze del Duomo di Milano tornano ad aprire fino alle 22 il giovedì, per offrire ai visitatori l'emozione del tramonto tra le guglie. Lo rende noto la Veneranda Fabbrica specificando che l'apertura prolungata partirà dal 10 giugno 2021. In ascensore l'ultima salita è prevista alle 21.10 e la biglietteria 1 di Sala delle Colonne (piazza del Duomo 14/a) resterà aperta fino alle 21. E' comunque possibile acquistare i biglietti online.

«Un'esperienza - si legge nella nota della Veneranda Fabbrica - da fare almeno una volta nella vita per scoprire suggestivi scorci e prospettive verso la città, in sicurezza e nell’osservanza di tutte le norme sanitarie vigenti, con la possibilità di ammirare al tramonto le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina e tutte quelle preziosità architettoniche che fanno del Duomo la più splendente civitas firma della bellezza gotica». Per celebrare la riapertura serale, l’impianto di illuminazione di gala del Duomo sarà eccezionalmente attivato anche nella serata del giovedì.

Nei fine settimana proseguono invece gli appuntamenti di "Passeggiata tra le guglie", un percorso guidato della durata di circa un'ora per conoscere nel profondo la storia delle guglie del Duomo. Fino al 30 giugno è possibile ottenere uno sconto del 20% prenotando su Duomomilano.it con il codice R3opened_21. La "Passeggiata tra le guglie" è prevista alle 17.30 di sabato 12, 19 e 26 giugno e 3 e 10 luglio.