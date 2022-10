L'app del Comune di Milano per migliorare i comportamenti sostenibili

Si chiama 'Climate Campaigners' la nuova applicazione presentata dal Comune di Milano in occasione della Milano Green Week per invogliare i cittadini ai comportamenti sostenibili. Quattro gli ambiti: risparmio energetico, mobilità, spreco alimentare e scelte di consumo meno impattanti. L'app nasce nell'ambito dell'omonimo progetto europeo, che vede coinvolte varie altre città, tra cui l'italiana Pesaro.

"La crisi climatica e ambientale - dichiara l’assessora all’ambiente e verde, Elena Grandi - riguarda tutti noi. E se la politica ha una grande responsabilità e il dovere di affrontarla è necessario che anche ciascuno di noi inizi a modificare le proprie abitudini e il modo di consumare. Soltanto modificando collettivamente i comportamenti rendendoli più sostenibili e giusti potremo invertire la rotta e mettere in atto azioni in grado di tutelare il pianeta e di garantire un futuro migliore al alle nuove generazioni. Grazie a questa app ognuno di noi potrà fare qualcosa per l'ambiente in modo facile e divertente aiutando Milano a essere più verde, resiliente e sostenibile".

Sfide e sconti nei negozi

Attraverso l’app ogni utente potrà scegliere in cosa migliorarsi e mettersi alla prova accettando le tante 'challenge' proposte. Ad esempio, scegliendo la sfida "lavaggio a secco", si riceveranno consigli su come lavare i vestiti in modo sostenibile, riducendo lo spreco di acqua, elettricità ed eliminando detergenti chimici. Scegliendo invece la sfida "entra nel circuito del riciclo" verranno proposti suggerimenti su come attuare una corretta raccolta differenziata o effettuare il compattamento di lattine o bottiglie di plastica prima di riporli negli appositi contenitori. Superando le sfide, si potranno guadagnare 'City Coins' (sconti e agevolazioni presso le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa) oltre ad apportare il proprio contributo alla riduzione delle emissioni.

Team internazionale

I numerosi suggerimenti proposti dall’app sono il frutto del lavoro corale di un team internazionale e multidisciplinare di scienziati ed esperti nel settore. Un database di soluzioni volto ad aiutare l’utente a trovare modi semplici, efficaci e divertenti per ridurre l’impronta carbonica. Le sfide e i suggerimenti sono pensati e adattati per aderire alla storia, allo sviluppo e alle caratteristiche di ogni singola città e della sua popolazione. Ad oggi sono già 13 città nel mondo ad aver reso disponibile l’App per i propri cittadini: Milano, Pesaro, Dublino, Lahti, Izmir, Linz, Grenoble, Malmö, Freistadt, Vilnius, Skopelos, Trois-Rivières, La Libertad, Città del Capo e Dafini. Molte altre si aggiungeranno nel corso dell’anno.