Milano ha il City Pass: l'app per i turisti con biglietti gratis per trasporti e musei

Milano ha il suo 'city pass ufficiale', una 'chiave' digitale che, per tre giorni, apre ai turisti le porte di Milano. Si chiama 'YesMilano City Pass' e nasce come 'compagno di viaggio' per organizzare la propria visita in città, con l'obiettivo di accogliere i visitatori con un servizio che semplifica l'accesso ai prodotti e ai servizi turistici, compreso il trasporto pubblico di Atm.

Si tratta di un'app per Ios e Android, sviluppata con Vox Group, disponibile dal 30 settembre. Due le opzioni di acquisto: c'è il pass standard, che costa 60 euro, e il pass all inclusive, che ne costa 90. Con il pass, i turisti possono risparmiare fino al 60 per cento rispetto all'acquisto dei singoli biglietti.

"Da oggi chi arriva in città ha uno strumento semplice e comodo per organizzare la propria visita in modo sostenibile, alla scoperta di un'offerta culturale e di svago molto ricca e ancora meglio valorizzata. Questa app ci mette al passo delle grandi metropoli internazionali", commenta Martina Riva, assessora al turismo. "La vocazione del brand YesMilano è guidare l’interesse verso la città raccontandone l’eterogenea vocazione e la ricca offerta di esperienze", aggiunge Fiorenza Lipparini, direttrice generale Milano&Partners: "YesMilano City Pass è uno strumento grazie al quale promuovere un modo più sostenibile di fare turismo nella nostra città, programmando al meglio itinerari e visite e favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico".

Le due opzioni

Più in dettaglio, l'opzione standard (60 euro) comprende l'accesso ai mezzi pubblici per 3 giorni, al Duomo (Terrazze, Museo, Basilica), alle collezioni permanenti di 6 Musei Civici (Galleria d’Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Museo del Novecento, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico) e alle collezioni permanenti di uno a scelta fra 7 musei convenzionati: Pinacoteca Ambrosiana, Triennale Design Museum, Museo Scienza Tecnologia, Poldi Pezzoli, Villa Necchi Campiglio, Museo Bagatti Valsecchi e Museo Teatro alla Scala.

L’opzione all inclusive (90 euro) comprende accesso ai mezzi pubblici per 3 giorni, al Duomo (Terrazze, Museo, Basilica), a tutti i Musei Civici e a tutti i musei convenzionati per i clienti “Standard”, per un totale di 14 attrazioni.