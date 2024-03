Gli appartamenti di Milano che cambiano forma in base a chi ci abita

Passare da un bilocale a un trilocale (prima) e poi un altro upgrade con un quadrilocale. Tutto senza traslocare. Meglio, rimanendo sostanzialmente nello stesso appartamento. Un appartamento che cambia forma e dimensione a seconda delle esigenze di una famiglia e adattandosi alle necessità. È “Condividere casa”, il primo progetto di housing adattivo presentato a Milano nella mattinata di mercoledì 6 marzo. Il progetto verrà realizzato rimettendo a nuovo un palazzo di via Soffredini, nella zona est della città. Verrà costruito un palazzo con spazi comuni, sale studio ma soprattutto appartamenti in grado di mutare la loro forma, semplicemente spostando una parete.

Oltre alle abitazioni di taglio tradizionale “Si prevede la realizzazione fino a cinque appartamenti adattivi - ha spiegato Joseph Di Pasquale, architetto che ha seguito il progetto -. Il principio dell’housing adattivo secondo il quale questi appartamenti sono stati progettati, intende far evolvere il mercato immobiliare da un’impostazione che possiamo definire orizzontale, dove per diverse categorie di utenti corrispondono diversi ‘prodotti’ abitativi, ad una impostazione verticale secondo la quale uno studente, un giovane, una coppia, una famiglia, un anziano non sono altro che la stessa persona che va avanti nella sua vita e nelle sue relazioni. Questa considerazione cambia completamente la concezione dell’appartamento che diviene un perimetro domestico estendibile, capace di adattarsi e di modificarsi nel tempo. L’idea di fondo dell’housing adattivo è quindi che non siano più le persone a doversi adattare alle abitazioni spostandosi da una casa all’altra a seconda del modificarsi delle loro esigenze, ma sia invece la casa a modificarsi adattandosi alle persone che la abitano e al divenire della loro vita”.

In breve, la variazione della metratura delle case si concretizza occupando o liberando porzioni dell’appartamento (stanze attrezzate chiamate Pod - acronimo di postazione domestica) che possono essere inglobati all’uso della famiglia o, se lasciati liberi, possono essere condivisi con dei singoli come utenze temporanee ma sempre come stanza del medesimo appartamento. L’invenzione che consente di fare questo è costituita da una particolare soluzione tecnologica brevettata insieme al Politecnico di Milano che consente il disimpegno variabile, cioè l’estensione o la riduzione delle varie porzioni d’uso all'interno dell’appartamento per poter adeguare la sua distribuzione interna all’evolversi delle esigenze delle persone senza necessità di opere murarie invasive.

I lavori sono già iniziati e le prime case verranno consegnate nei prossimi mesi. “Per quanto riguarda i costi, abbiamo cercato di selezionare i prodotti e per tutto quello che è essenziale non abbiamo badato a spese - ha spiegato l'avvocato Paolo Poddi, Ceo di 'Condividere Casa' -. Il prezzo di mercato si aggirerà tra i 4600 e i 4800 euro al metro quadro commerciale”.

Per quanto riguarda i costi per riconfigurare le stanze: “Queste pareti sono state brevettate e studiate in modo da permettere di essere spostata semplicemente dall'abitante della proprietà e dell'immobile e la ricomposizione delle stanze è a costo zero. Ovviamente non è un'operazione che fa tutti i giorni, ma nel momento in cui viene fatta è abbastanza semplice e intuitivo”, conclude Poddi.