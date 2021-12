L'appello ai proprietari con case sfitte: "Aiutate i familiari dei bambini ricoverati"

Mettere a disposizione il proprio appartamento sfitto, in attesa di trovare un inquilino, per i familiari dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici di nefrologia, dialisi, terapia intensiva e urologia. E' l'iniziativa dell'associazione Abn Onlus ("Associazione per il bambino nefropatico"), da più di quarant'anni impegnata nell'assistenza dei bambini con patologie invalidanti ai reni. Tra le varie attività, Abn mette gratuitamente a disposizione delle famiglie gli alloggi per stare accanto ai bambini durante i periodi di ricovero in ospedale.

Con la pandemia covid, le richieste di alloggioi pervenute all'associazione sono aumentate e, contemporaneamente, i proprietari di casa hanno vissuto la crisi del mercato degli affitti: nel 2020, solo a Milano, è stato in crisi circa il 60 per cento dei contratti di locazione, portando i proprietari a tenere gli appartamenti sfitti. Di qui l'appello di Abn Onlus ai proprietari di casa a Milano: mettere a disposizione un appartamento vuoto, momentaneamente, con il comodato d'uso gratuito, nell'attesa di trovare un locatario. "L'idea è quella di venirsi incontro, in modo da poter sfruttare tutto il potenziale che deriva dalla condivisione degli alloggi nei momenti di bisogno", si legge in un comunicato dell'associazione.

"La bellezza di questa iniziativa permette ai proprietari di non rinunciare a nulla, ma di rendere la loro proprietà utile in un momento di transizione, facendo la differenza per chi ne ha più bisogno, in attesa di tornare ad affittare l’abitazione con la ripresa del mercato degli affitti", si legge ancora. Se si vuole partecipare all'iniziativa si può scrivere ad abn@abn.it.