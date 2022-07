Carenza di sangue in Lombardia, l'appello: "Dona prima di partire"

Con il ritorno dell'estate, come di consueto, in Lombardia inizia a scarseggiare il sangue donato. Di qui l'appello della sezione regionale dell'Associazione volontari italiani del sangue a compiere il gesto, preziosissimo, di donare, prima di partire per le vacanze.

"Ritorno a donare", recita la campagna della storica associazione, che fa riferimento all'iconico film degli anni '80. "È tempo di vacanze! Prima di partire ricordati di prenotare la donazione", continua il messaggio.

(La campagna di Avis per l'estate 2022)

Ad unirsi alla richiesta è stata anche l'assessora regionale al Welfare, Letizia Moratti, che ai microfoni di Radio Lombardia ha detto: "Come ogni anno nei mesi estivi è importante donare sangue. Rivolgo un appello ai donatori abituali e a tutti i cittadini idonei affinché diano il loro contributo in un periodo dove c’è carenza nelle donazioni di sangue ed emoderivati".

Come diventare donatrici e donatori

Per diventare donatrici o donatori del sangue con Avis è necessario avere tra i 18 e i 60 anni (anche se è possibile farlo fino a 70 con l'accordo del proprio medico di base), pesare almeno 50 chili e godere di buona salute. Se in possesso di questi requisiti, è possibile compilare l'apposito form online al fine di essere convocati per la visita di idoneità.

"Una volta compilato il modulo verrai contattato dall’Avis più vicina a te per concordare la visita e gli esami necessari a diventare donatore/donatrice di sangue e plasma", si legge sul sito di Avis. In alternativa, è possibile cercare i punti di raccolta più vicini con il sistema di ricerca del Centro nazionale del sangue. Per ulteriori informazioni, come gli orari di apertura, è poi necessario contattare direttamente il luogo di raccolta