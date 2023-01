L'appello del rifugio che salva animali dai canili-lager: "Non lasciateli al gelo"

"Aiutateci a non lasciarli al freddo". Questo l'appello dell'associazione Una luce fuori dal lager che gestisce un rifugio con gli animali salvati da situazioni di sofferenza e che a causa del caro energia ha sempre più difficoltà a far fronte alle spese.

La onlus ogni anno salva centinaia di cani sottraendoli a contesti di degrado, maltrattamento e dolore. Il rifugio, che ha sede in via Caduti della Liberazione 123 a Uboldo (Va), attualmente ospita una settantina di cani, di cui i volontari si occupano ogni giorno.

Le difficolte del rifugio

"Non abbiamo sovvenzioni o soldi pubblici - si legge in una nota dell'associazione - tutto si regge su donazioni, cene, mercatini e sul buon cuore e la generosità degli amanti degli animali. Le difficoltà sono molte per portare avanti il rifugio e mantenere i cani e ora si è aggiunto il caro energia che ha fatto volate i prezzi alle stelle. Il rifugio scalda i propri cani con tre stufe industriali a pellet. Siamo nei boschi e la notte le temperature scendono notevolmente".



"Ad agosto avevamo fatto una notevole scorta di bancali - continua la onlus -, ma purtroppo ora abbiamo dovuto comprare quattro bancali per un totale di euro 3.200 a questo si sono aggiunte le emergenze veterinarie per le cure mediche di alcuni cani ospiti. Proprio l altro giorno ci è arrivata la 3 fattura di 1.200 euro. Da soli non c'è la possiamo fare, abbiamo e sopperiamo sempre a molte spese e a breve dovremo comprare altri due bancali di pellet. Aiutateci a non lasciare al freddo i nostri cani e a pagare loro le cure veterinarie. Ogni piccola donazione, ogni piccolo gesto d'amore e affetto per i nostri cani è fondamentale".

Come donare

Per sostenere Una luce fuori dal lager è possibile fare una donazione usando i seguenti dati:



Associazione Una Luce Fuori Dal Lager

Iban : IT 16 V 08374 33260 0000 12450547

Payoal: www.paypal.me/unalucefuoridallager.