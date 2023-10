'Boom' di donatori di sangue dopo l'appello di Fedez

In tanti hanno risposto all'appello di Fedez per le donazioni di sangue. Il rapper, tornato a casa dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale, ha rilanciato un appello di una donatrice Avis, Giulia, che in un video dalla sede di Milano mostra le sedie vuote pronte ad accogliere chi vorrà donare il sangue. E dopo la sua testimonianza, centinaia di telefonate sono arrivate al centralino dell'Associazione. Lo mostra lo stesso Fedez pubblicando su Instagram un articolo di giornale: "Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo. Grazie a tutti e buona domenica", afferma in una stories.

Il rapper è stato dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano lo scorso venerdì e, dopo aver ringraziato tutto lo staff medico e infermieristico, ha ribadito l'importanza di donare il sangue. "Mi ha lanciato un bellissimo appello a cui rispondo in modo positivo. In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l'importanza di donare il sangue", ha detto il rapper in una delle prime stories pubblicate su Instagram dopo il ricovero.

Fedez era ricoverato da giovedì 28 settembre nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. L'artista è stato curato per un'emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento domenica 1 ottobre. Una settimana di ricovero in cui si sono alternati apprensione e ottimismo.

In un'altra storia, Fedez ha documentato il ritorno a casa con una foto delle mani di tutta la famiglia riunita, compresa la zampa del golden retriever Paloma. "Finalmente a casa", la scritta del post che contiene anche la foto di un disegno del figlio Leo con scritto "bentornato papino". Mente la moglie Chiara Ferragni, sempre su Instagram, ringrazia i follower per il sostegno dei giorni passati: "Grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia".