L'associazione che chiede un appello per la pace alla Prima della Scala

Un appello alla pace prima della Prima del Don Carlo, il 7 dicembre. È quanto chiede l'associazione 'Costituzione Beni Comuni', di cui fanno parte anche Vittorio Agnoletto (portavoce di Medicina Democratica) e Basilio Rizzo (ex presidente del consiglio comunale), con una lettera aperta al sovrintendente della Scala, Dominique Meyer.

"A noi piacerebbe - si legge nella lettera - che ancora una volta la Scala esercitasse il suo ruolo di guida morale e civile della città dicendo un forte no alla guerra. Chiamando tutti a lavorare per la pace". Il riferimento è soprattutto alla guerra tra Israele e Hamas, in seguito all'attacco dell'organizzazione terroristica del 7 ottobre, a cui ha fatto seguito l'operazione militare israealiana contro la Striscia di Gaza.

L'associazione si focalizza proprio sulla reazione di Israele chiedendo "Un pressante appello lanciato dal Teatro alla Scala, affinché si ponga fine alla tragedia che stanno subendo le popolazioni della striscia di Gaza, alle morti di innocenti, tra i quali oltre 5mila bambini, alla fuga senza meta di milioni di persone obbligate ad abbandonare le loro case distrutte, alla sofferenza di chi, israeliano o palestinese, rapito o imprigionato, è privato della propria libertà avrebbe una forza e un valore inestimabile".