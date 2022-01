"Medaglia d'oro alla Memoria per Giulio Giorello": l'appello a Sala

Una medaglia d'oro alla memoria di Giulio Giorello, scomparso il 15 giugno 2020 a 75 anni, in vista del secondo anniversario della morte. Sono tantissime le firme che chiedono al sindaco di Milano Beppe Sala il più alto riconoscimento della città allo studioso, con due lauree (filosofia e matematica) e tre diversi insegnamenti nella sua vita: prima meccanica razionale a Pavia, poi matematiche complementari a Catania, infine filosofia della scienza alla Statale di Milano.

L'appello è stato lanciato da Gianni Rubagotti dell'associazione radicale Myriam Cazzavillan e da Luca Guzzardi, docente di filosofia della scienza in Statale (per aderire si può scrivere a giarub@yahoo.com). In pochi giorni hanno aderito, tra gli altri, l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, l'editrice e regista Elisabetta Sgarbi, l'ex deputato europeo Marco Cappato, l'ex assessore alla cultura di Milano Massimiliano Finazzer Flory, l'ex vice segretario del Psi Claudio Martelli, il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova, l'ex segretario del Partito radicale Gianfranco Spadaccia e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Tra le personalità milanesi, il direttore del Museo della scienza e tecnologia Fiorenzo Galli, il direttore del Circolo filologico milanese Luciano Tellaroli e numerosi docenti universitari tra cui Telmo Pievani, del comitato etico-scientifico di Fondazione Umberto Veronesi e coordinatore dei 'Darwin Days' a Milano.

"Il prossimo 15 giugno sarà il secondo anniversario della scomparsa del professor Giulio Giorello - si legge nella lettera che verrà inviata a Sala nei primi giorni di febbraio - e crediamo che sarebbe un degno modo di ricordarlo arrivare ad avere per allora una seria candidatura alla medaglia d’oro alla Memoria del Comune di Milano".

"La sua disponibilità e attività come docente - prosegue la lettera - fu instancabile. Oltre alle ore curriculari nel suo ateneo, teneva corsi e lezioni di filosofia della scienza (spesso pro bono) in facoltà scientifiche presso altre università: Urbino, il Politecnico di Milano, l’università dell’Insubria, solo per citare alcune sedi. Aperto verso le esigenze degli studenti, spesso si lamentava scherzosamente di come fosse difficile fare ore in più di lezione rispetto a quelle previste dai curricula, cercava di tenere le lezioni nel tardo pomeriggio per favorire i lavoratori e viveva come una missione la diffusione e la divulgazione del sapere nella più vasta cerchia di persone".

Nella lettera si ricordano poi le sue collaborazioni con il Corriere della Sera e con l'editore Raffaello Cortina (diresse la collana 'Scienza e Idee'), come anche l'organizzazione di eventi culturali e la divulgazione in televisione. Ma anche il suo impegno civile e politico, dalla lotta in sostegno alla Riforma Gozzini sulle carceri all'adesione al Pr di Marco Pannella e alle scuole estive dell'associazione Coscioni, fino alle cause dei popoli birmano, iraniano, tibetano e uiguro come membro del comitato scientifico di 'Società Libera'.