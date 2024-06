Appuntamento il 22 giugno da Euronics Bruno per scoprire il TV più grande al mondo

Il 22 giugno alle 17.30, Euronics Bruno, TCL e DDay.it vi invitano a un evento esclusivo 115” Experience a Merlata Bloom Milano per il lancio del nuovo TV da 115 pollici della serie X955 di TCL, il più grande televisore attualmente disponibile.

Questo evento straordinario offre l'opportunità unica di vedere in azione un prodotto eccezionale, che per le sue dimensioni straordinarie, sarà raramente esposto in molti negozi. Il TV da 115 pollici della serie X955 non è solo il più grande sul mercato, ma è anche un avanzato televisore mini LED, con una retroilluminazione composta da oltre 20.000 zone di local dimming indipendenti, capace di raggiungere e superare i 5.000 cd/m2 di luminanza di picco.

Un prodotto da vedere almeno una volta nella vita.

Un membro della redazione di DDay.it presenterà il televisore, offrendo la possibilità di osservarlo da vicino e di discutere con gli esperti di DDay.it per rispondere a dubbi e curiosità. Dopo la presentazione, sarà possibile esprimere le proprie opinioni sul TV da 115 pollici davanti alle telecamere e ricevere un simpatico gadget "azzurro", grazie alla partnership di TCL con FIGC e le Nazionali Italiane di calcio. Non perdete questa occasione unica per scoprire il futuro dell'intrattenimento domestico.