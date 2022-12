Piante tropicali e la magia del Natale: apre gratis il Museo botanico di Milano

Ultima data per scoprire filari di fiori e piante tropicali, immersi nella magia del Natale. Appuntamento sabato 17 dicembre al Museo botanico di Milano 'Aurelia Josz'.

Dopo che oltre 1.200 le persone hanno partecipato alle giornate di apertura ammirando un’oasi di biodiversità che racchiude un ecosistema prezioso e raro, l'invito a visitare gratis lo spazio torna questo sabato, ultima delle nove giornate di apertura organizzate nel corso dell'ultimo anno.

Per rendere unica e speciale la giornata conclusiva di sabato 17 dicembre, grazie alla collaborazione tra il Museo Botanico Aurelia Josz e Comunemente Verde, si potrà godere di una doppia apertura straordinaria: quella del Museo botanico e quella delle serre di Villa Lonati, sede dell’area Verde del Comune di Milano.

Il programma di sabato 17 dicembre

Comunemente Verde, presso le serre di Villa Lonati, con ingresso da via Ausonio Zubiani 1, alle ore 16, proporrà 'Ti presento una pianta', un viaggio di conoscenza e scoperta tra le specie tropicali presenti nelle collezioni in loco. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. Il Museo botanico Aurelia Josz, con ingresso dalla limitrofa via Rodolfo Margaria 1, dalle ore 15 alle ore 15.45, proporrà invece una visita guidata all’aperto, del suo patrimonio botanico tra frutteto, orto, labirinto dei cereali e tanto altro. A seguire ampio spazio verrà dedicato a famiglie e bambini per dare il benvenuto al periodo più magico dell’anno grazie a 'Decoriamo il Natale con la Natura', l’attività dedicata alla creazione di decorazioni natalizie con materiale vegetale. Il laboratorio si svolgerà in due momenti: dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18, con un numero massimo di venti persone per ogni appuntamento (per prenotare 02 884 44979 dalle 10 alle 13 scrivere a museo.botanico@comune.milano.it). Non mancheranno, dalle 17.15 alle 18, le “Storie di Natale”, lettura di racconti, favole e storie a tema che coinvolgeranno bambine, bambini e adulti a cura dei volontari e delle volontarie del Patto di Milano per la lettura.

"Concludiamo un calendario annuale di appuntamenti - commenta l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi - che hanno spaziato dall’agricoltura al riconoscimento delle specie, dall’arte alla lettura, dalle passeggiate ai laboratori didattici, e hanno sempre messo al centro la conoscenza del patrimonio verde della città e l’importanza della biodiversità. Sono state occasioni per scoprire questo angolo poco conosciuto di Milano che si sta facendo apprezzare sempre più, come dimostrano gli oltre 1.200 cittadine e cittadini che l’hanno frequentato e apprezzato”.



Il Museo Botanico Aurelia Josz è un osservatorio, un laboratorio in evoluzione in cui sono protagonisti gli ecosistemi spontanei della Pianura Padana, la loro interazione con l’ambiente urbano e l’agricoltura. Le serre di Villa Lonati e il Museo Botanico Aurelia Josz sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, MM3 Dergano e Maciachini).