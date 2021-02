"Le palestre e le piscine sono state messe in crisi. È arrivato il momento di riaprirle"

"Le palestre e le piscine sono state messe in crisi da mesi di chiusura forzata. È arrivato il momento di riaprirle. Ci sono tutte le conoscenze e le condizioni di sicurezza per farlo. Il Ministero della Salute deve intervenire subito con un protocollo che permetta a migliaia di gestori di far ripartire le proprie attività. Da parte della Regione c'è massima attenzione e impegno per fare in modo che possano farlo al più presto". Parla Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi che interviene sulla questione riapertura degli impianti natatori e delle palestre chiuse, sollecitando al più presto un provvedimento governativo.

Nell'esprimere da parte della Giunta la propria vicinanza ai numerosi gestori degli impianti e alle migliaia di persone che vi lavorano e che rischiano di rimanere disoccupati per la chiusura definitiva di tali strutture per motivi economici, Rossi ha aggiunto: "Mi preoccupa fortemente lo stallo attuale sulle attività di piscine e palestre. Regione ha accolto il grido d'aiuto lanciato dai rappresentanti di categoria ed è impegnata per aiutarli. Nelle Commissioni Sport e Beni ed Attività culturali sono tutti d'accordo per chiedere al presidente Bonaccini di riproporre al Governo, tramite la Conferenza delle Regioni e Province autonome, il tema delle riaperture di tali strutture. Questo, anche in considerazione del fatto che tra i gestori c'è chi ha già investito ingenti quantitativi di denaro in misure di sicurezza anti covid".

"È importante - puntualizza Rossi - procedere a una cauta ma progressiva riapertura anche di palestre e piscine, per evitare di gettare in fondo al baratro migliaia di attività, fondamentali per il mondo dello sport e per tanti giovani". "Servono - conclude - nuovi protocolli da parte del Ministero della Salute che permettano ai gestori di lavorare in piena sicurezza e a migliaia di cittadini di tornare a praticare attività fisica senza rischi ma solo con benefici per la propria salute".