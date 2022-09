Povertà: "Nelle ultime settimane raddoppiate le richieste di aiuto a Milano"

Sono diventate quasi il doppio, nelle ultime settimane, le richieste di aiuto per situazioni di indigenza a Milano. A lanciare l'allarme è la fondazione progetto Arca.

"Sono raddoppiate le richieste nel giro di pochissime settimane a Milano, soprattutto per famiglie numerose, con tanti bambini, e ci stiamo focalizzando su di loro", ha detto il presidente della fondazione Alberto Sinigallia, a margine della conferenza stampa per la presentazione della mostra Sony World Photography Awards, al Palazzo delle Stelline di Milano.

Sinigallia, che da 28 anni aiuta i senzatetto e gli indigenti di Milano, ha anche annunciato i nuovi progetti della sua fondazione: "Apriremo nei prossimi mesi dei social market proprio per intervenire localmente su famiglie che hanno bisogno di generi alimentari. Col recupero delle derrate alimentari nei supermercati e grazie a queste iniziative, alle fondazioni che ci sostengono proprio per dare più pacchi viveri. Siamo passati in questo momento da 2.500 famiglie a 3.500 famiglie ma le richieste sono in grande crescita".

Il presidente di progetto Arca ha poi ricordato come Milano sul volontariato sia 'leader nazionale' in quanto "ha una risposta e delle organizzazioni di volontariato grandissime". "Noi siamo nati sui senza dimora in stazione Centrale e ancora lì siamo - ha concluso Sinigallia - abbiamo valorizzato questa missione con le cucine mobili per cui diamo dignità alle persone non portando il panino ma andando in giro con la cucina mobile, dando un pranzo completo. La situazione dei senza dimora è in grande crescita ultimamente".