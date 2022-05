La ristrutturazione di Torre dei Moro potrebbe essere affidata a un archistar

Quattro architetti di fama internazionale si sono offerti di elaborare progetti preliminari, gratuitamente, per ristrutturare la Torre dei Moro di via Antonini, pesantemente colpita da un maxi incendio a fine agosto 2021. Si tratta di Stefano Boeri, Mario Cucinella, Alfonso Femia e Alessandro Scandurra. Le 'firme' del Bosco Verticale, di Uptown, del grattacielo Unipol e di altri importantissimi progetti milanesi sono a disposizione del condominio per il rilancio della torre, che presenta circa metà degli appartamenti inagibili.

I calcoli dicono che i residenti potrebbero tornare nelle loro case nel giro di tre anni. Inevitabile pensare anche al 2026, l'anno delle olimpiadi invernali Milano-Cortina, che avranno un impatto proprio sulla zona sud della città, quella (a dire di tutti) più in riqualificazione oggigiorno. A Porta Romana, per dire, troverà sede il villaggio olimpico, e a Santa Giulia l'arena sportiva.

Intanto che verrà nominato l'architetto, il tempo scorre con le perizie per valutare i danni, da parte dell'assicurazione e delle banche presso cui i condomini avevano acceso i mutui.