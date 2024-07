Archiviata la siccità: riserve d’acqua ai massimi da 10 anni

Negli ultimi dieci anni, sulle montagne della Lombardia, non si è mai registrata una quantità di neve così abbondante in questo periodo dell’anno. Lo conferma l’Arpa al termine di una campagna di misurazione dello Snow Water Equivalent (Swe, stima del contenuto idrico della neve) condotta insieme a Enel. I valori della neve cumulata sui bacini glaciali lombardi variano tra 20 e 40 metri, equivalenti a una riserva idrica di 1975-4201 kg/m² del manto nevoso.

L’ultima stagione è stata caratterizzata da un innevamento nella media durante l’inverno e nettamente superiore nei mesi primaverili su tutte le montagne lombarde, hanno fatto sapere i tecnici. “Se poi si confrontano in particolare i dati raccolti dalla campagna SWE sui principali apparati glaciali, condotta dal Centro Nivometeorologico di Arpa Lombardia a partire dal 2016, si può osservare come lo SWE della stagione 2023-2024 risulti notevolmente superiore alla media. Ciò rende la stagione appena trascorsa una delle migliori dell’ultimo decennio”, hanno puntualizzato.

Lo Swe, spiega Arpa, consente di valutare la quantità totale di equivalente in acqua immagazzinata nella neve e la sua distribuzione spaziale. Questo parametro ha grande importanza nel bilancio idrologico, in quanto rappresenta una riserva idrica che ha capacità di rilascio graduale ed è al tempo stesso un fattore da monitorare nella catena di controllo e di allertamento idrogeologico. Il calcolo del parametro si basa “sulla valutazione dell'estensione della copertura nevosa e sulla misurazione dell'altezza e della densità del manto nevoso”, hanno precisato gli esperti. La corretta stima della riserva idrica disponibile interessa due principali stakeholders: gli operatori energetici e gli enti governativi che ne devono sorvegliare la corretta gestione.

In conclusione, riferisce ancora Arpa. l’inverno 2024 “è stata un’ottima stagione, caratterizzata da numerosi eventi che soprattutto in primavera hanno incrementato l’innevamento su tutti i settori alpini e prealpini lombardi. Le caratteristiche fisico-meccaniche della neve sono ottime, con manto nevoso denso e compatto in grado di ‘resistere’ ai primi caldi estivi, accorciando in maniera significativa la stagione di fusione glaciale”.