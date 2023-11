L'Arco imbrattato non si pulisce: servirà il restauro

Non basterà una semplice pulizia con l'idropulitrice per togliere la vernice gettata da alcuni attivisti di ultima generazione nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre. Per ripulire il monumento potrebbero volerci tempi più lunghi e potrebbe persino essere necessario un restauro. È quanto ha precisato il comune di Milano in seguito a un'analisi più approfondita dei danni al termine di un sopralluogo a cui hanno partecipato gli uffici della soprintendenza della Città Metropolitana di Milano e i tecnici del Nuir. L'intervento sarà seguito dalla Soprintendenza.

In prima battuta i danni erano sembrati molto più lievi. "Sembra che la vernice sia facilmente cancellabile. Ci lavoreremo in fretta", aveva detto nella mattinata di giovedì il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra "Piero della Francesca. Un capolavoro riunito".

Nel frattempo i sette attivisti responsabili del gesto (cinque donne e due uomini tra i 19 e i 42 anni) sono stati denunciati sono stati indagati dalla polizia per imbrattamento. Il blitz è avvenuto intorno alle 16 quando gli eco-attivisti hanno colpito il monumento con dei getti di vernice sparati con un estintore. Dopo l'attacco i responsabili sono stati bloccati dai poliziotti e accompagnati in questura, nonostante alcuni di loro si fossero incollati alla pavimentazione del monumento.

Soltanto lunedì mattina sempre esponenti di Ultima generazione avevano bloccato il traffico in viale Lucania mostrando lo striscione "Fondo riparazione subito". A marzo scorso erano stati ancora loro a colpire il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo. La statua, vandalizzata anche in quel caso con la vernice arancione, era rimasta per mesi coperta da un telone - pure quello "bersagliato" dagli attivisti - ed è stata restituita alla città soltanto qualche settimana fa dopo un lungo lavoro di restauro. A dicembre 2022, a poche ore dalla Prima, gli ambientalisti avevano invece preso di mira la facciata del teatro alla Scala.