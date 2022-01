L'Arco della Pace di Milano è il primo monumento al mondo a entrare nel Metaverso

Un altro Arco. Ma in un altro "mondo". L'Arco della pace di Milano è il primo monumento a entrare nel Metaverso, una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet in cui ogni uomo può avere il suo avatar. Tutto merito di "Ouchhh", collettivo internazionale di artisti con base a Istanbul, che tra il 30 dicembre e il 1 gennaio ha trasformato il monumento meneghino in un "Nft", un token vendibile che testimonia la proprietà di una copia digitale di un'opera.

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, "Ouchhh" - si legge in una nota di Reasoned Art, che ha curato l'iniziativa - ha rivestito "l’Arco della pace con un’innovativa data sculpture a 360°, trasformando uno dei monumenti simbolo del capoluogo lombardo in un’opera d’arte immersiva". "AI Dataportal_Arch of Light", questo il nome dell'installazione, "diventerà un Nft, rendendo l'Arco il primo monumento al mondo mai entrato nel Metaverso".

"L'operazione, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Abap di Milano e con il patrocinio dal comune, è nata con l’intento di avvolgere l’Arco della Pace in un abbraccio di luce con un sottotesto molto potente: l’innovazione non è nemica della tradizione, bensì una complice appassionata e fedele", hanno spiegato i curatori.

Sull'Arco, "tramite un flusso di immagini generate da un sistema di intelligenza artificiale", è stata creata "una seconda pelle in continua trasformazione che ha raccontato la storia del nostro Paese", attraverso la reinterpretazione di oltre "20mila opere d’arte, di oltre 320 artisti, che appartengono ai più svariati movimenti artistici, dall'arte bizantina all'arte contemporanea italiana". E non solo. Perché "all’interno dell’opera sono inclusi i dati annuali della mappa del firmamento italiano raccolti dalla Nasa e tutto il nostro patrimonio letterario digitalizzato, appartenente a un arco temporale di oltre 1700 anni".

Il ricavato della trasformazione dell'Arco in un monumento nel Metaverso "sarà utilizzato - hanno chiarito da Reasoned Art - per creare uno spazio educativo di riflessione, confronto e sperimentazione sui temi dell’arte digitale, della scienza e della tecnologia".