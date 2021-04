L'arcobaleno perfetto e "doppio" nel cielo di Milano

Spettacolo nel cielo di Milano lunedì sera, con l'azzurro che è stato "squarciato" da un doppio arcobaleno maestoso, imponente e meraviglioso.

Dopo una lunga e incessante giornata di pioggia, infatti, verso le 19.45 del 12 aprile, il cielo meneghino ha deciso di regalare ai suoi cittadini un quadro fantastico. Un mega arcobaleno si è stagliato oltre le nuvole, quasi incorniciando la città da est a ovest dando vita a dei giochi di luci e colori con i palazzi sotto la Madonnina.

Video | Il doppio arcobaleno nel cielo di Milano

In tanti si sono ritrovati con il naso all'insù per scattare fotografie da postare poi su Facebook e Instagram per immortalare il momento.

Per qualche attimo l'arcobaleno è stato addirittura doppio, con un "secondario" che è apparso sopra il più grande. Il fenomeno, dettato dalla doppia riflessione del raggio solare all'interno delle goccioline d'acqua, ha donato un ulteriore tocco di magia a un momento già stupendo.