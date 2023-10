Le nuove regole per Area B e Area C, da oggi

Sensori, nuovi limiti e - presto - un aumento di prezzo. Cambiano da oggi Area B e Area C, le due zone a traffico limitato di Milano. A partire da lunedì, infatti, "dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle 7.30 alle 19.30, i veicoli M3 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere e massa massima superiore a 5 tonnellate - ed N3 - veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate - potranno circolare in Area B solo se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché di apposito adesivo che segnala il pericolo dovuto all’angolo cieco", si legge in una nota di palazzo Marino.??

E ancora: "I veicoli, i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo ad apparecchiature funzionali al rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo, potranno circolare fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.?Per tutti i mezzi pesanti e furgoni scatta l’obbligo di adesivo per la segnalazione della presenza dell’angolo cieco".

Quindi, da oggi, furgoni e camion potranno circolare in Area B soltanto con i sensori per l'angolo cieco, una svolta adottata dopo l'incredibile serie di pedoni travolti e uccisi in città. “Per la prima volta in Italia - ha spiegato l’assessora alla Mobilità Arianna Censi - Milano introduce l’obbligo di installazione del sensore per l’angolo cieco per i mezzi pesanti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e di tutti gli utenti più deboli sulla carreggiata. Ma anche di coloro che utilizzano i mezzi pesanti, perché riteniamo che un incidente di questa natura sia un evento drammatico anche per loro e, di fatto, un incidente sul lavoro”.

Area B, le deroghe da oggi

Capitolo deroghe Area B. "I veicoli alimentati a benzina Euro 0, 1, 2 e gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 potranno ancora usufruire del servizio Move In per l’accesso in Area B", la Ztl che copre praticamente tutta Milano controllata da 188 telecamere, con divieto di accesso e circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.

"Il veicolo registrato potrà circolare liberamente in qualsiasi fascia oraria, fino a un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla sua tipologia e classe ambientale. La misurazione dei chilometri non tiene conto degli orari e delle giornate in cui Area B non è attiva", ha chiarito l'amministrazione.



A partire da oggi i veicoli dei residenti a Milano alimentati a gasolio Euro 4 e 5 e Euro 2 a benzina hanno diritto a 25 giornate di accesso e circolazione in Area B, mentre per i non residenti le giornate scendono a 5.?

Area C, le nuove regole

Per Area C, attiva dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle 7:30 alle 19:30, scattano oggi "nuovi divieti per gli autoveicoli per il trasporto cose e per gli autobus con alimentazione Euro 2/II benzina, Euro 0-4/IV diesel con Fap, Euro 5 diesel e Euro V diesel?senza FAP e con FAP e particolato > 0,01 g/kWh". Rimangono invariati invece i divieti per le automobili per il trasporto persone.??

A partire dal prossimo 30 ottobre 2023, il ticket per l’ingresso in Area C passerà dai 5 euro attuali a 7,5 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio passerà da 3 a 4,50 euro. Per l'anno 2023, per i residenti, a partire dal 43esimo ingresso, il ticket sarà di 3 euro.