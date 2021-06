Le parole di Sala sul ritorno di Area C e Area B

Nessuna marcia indietro. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, alza le barricate sulla scelta - diventata effettiva da questa mattina - di riattivare Area B e Area C, le zone a traffico limitato che erano state sospese quasi ininterrottamente dall'esplosione della pandemia di covid 19.

Il primo cittadino già nei giorni scorsi aveva annunciato che la decisione era stata presa per la "salute dei milanesi" e non "per far quadrare i conti" e mercoledì è tornato sulla questione.

"Le polemiche sono polemiche dovute: ogni decisione che l’amministrazione prende è contestata dall’opposizione, per definizione - ha detto il sindaco -. Il traffico era molto e troppo significativo e poi questa è la normalità. Non è che possiamo invocare la normalità e la riapertura però Area B e Area C no. Perché?".

E ancora, sulla stessa lunghezza d'onda: "È opposizione per opposizione, ma non ha senso secondo me. Se vogliamo riportarci verso la normalità - ha concluso Sala - dobbiamo accettare quelle che sono le regole".

Area C, divieti e orari

Polemiche a parte, da oggi per entrare in Area C bisognerà nuovamente pagare il ticket. La Ztl della Cerchia era già stata riattivata a fine febbraio ma con nuovi orari e divieti che scattavano dalle 10. Da mercoledì 9 giugno, invece, tutto come prima: Area C a pagamento dalle 7.30 alle 19.30 e con i divieti di accesso per veicoli diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4 e benzina euro 0 e 1.

Per queste categorie di auto Area C è totalmente off limits e l'accesso non è consentito neanche pagando il ticket da 5 euro. Tutti gli altri potranno entrare in centro, ma pagando.

Area B, orari e divieti

Via anche ad Area B. Gli occhi elettronici saranno in funzione dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 7.30 alle 19.30. Sarà vietato l’ingresso ai veicoli diesel euro 0, 1, 2 e 3 - in questo caso salvi quindi i diesel euro 4 - benzina euro 0 e 1 e a tutti i mezzi superiori a 12 metri di lunghezza.

Da mercoledì saranno accese 145 telecamere: tra queste 55 - ha fatto sapere il comune - saranno da subito in funzione sanzionatoria, quindi faranno partire subito le multe in caso di infrazioni. Le restano invece dovranno concludere il periodo di pre esercizio, mentre altre 43 saranno installate entro la fine del 2021.

Strisce blu e gialle

La sosta con gli stalli gialli destinata ai residenti tornerà ad essere riservata e la sosta sulle strisce blu tornerà ad essere a pagamento. Tornano, di conseguenza, anche le multe. Inoltre, sempre da mercoledì 9 giugno, viene ripristinato anche il servizio di controllo del divieto di sosta in occasione della pulizia delle strade.

Dall'amministrazione hanno annunciato che "resteranno in vigore deroghe specifiche per persone che operano nel settore sanitario e sociosanitario dell’emergenza".