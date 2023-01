Area B, la deroga: come entrare in centro a Milano con un diesel Euro 5

Area B "libera", nonostante i divieti. Nelle scorse ore il comune di Milano ha attivato la piattaforma on line per permettere ai proprietari di macchine diesel euro 5 - dal 1 ottobre al bando nella mega Ztl meneghina - di entrare comunque in città.

"I proprietari di un veicolo diesel Euro 5 che sono titolari di abbonamenti mensile o annuale per uno dei parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini o Rogoredo. possono chiedere la deroga per l’ingresso in Area B", si legge in una nota di palazzo Marino. Che ha chiarito: "Sul sito del comune di Milano, al link https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-deroga-euro5-diesel, è ora attiva la piattaforma per presentare richiesta".

La deroga consentirà ai proprietari di diesel Euro 5 di raggiungere il parcheggio a cui sono abbonati per il periodo corrispondente alla validità dell'abbonamento, "ma comunque non oltre il 30 settembre 2023", hanno sottolineato dall'amministrazione. "La domanda può essere presentata esclusivamente on line, allegando copie del libretto di circolazione e dell’abbonamento", hanno concluso dal comune.

La novità era stata annunciata già a fine novembre. E non era l'unica. "Sarà nuovamente possibile chiedere una deroga alla circolazione del veicolo diesel Euro 5 per i proprietari che hanno sottoscritto, o sottoscriveranno entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo. Il veicolo Euro 5 potrà continuare a circolare fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre il 30 settembre 2023. Le stesse regole e condizioni saranno valide anche per proprietari di taxi diesel Euro 5, titolari di licenze comunali di esercizio e per autobus diesel euro 4 adibiti al servizio di trasporto pubblico locale", era stata la prima novità presentata dal comune.

Capitolo auto in condivisione. "Il divieto di accesso e circolazione in Area B è posticipato al 30 settembre dell’anno prossimo anche per i veicoli diesel Euro 5 quando utilizzati per gli spostamenti in car pooling", quindi con almeno tre persone a bordo. "Per ottenere questa deroga è necessario essere regolarmente registrati su piattaforma telematica, comprese quelle gestite da soggetti autorizzati a operare in via sperimentale", si legge nella nota del comune. In più, avevano spiegato dal comune, "è stata prevista una maggiorazione di venti giornate di ingresso in Area B, che si aggiungono alle 50 già previste, per i possessori di diesel Euro 5 con un Isee inferiore a 20mila euro".