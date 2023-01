Area B, ecco la nuova deroga: come avere 20 ingressi in più nella Ztl di Milano

Una sorta di "bonus" per entrare comunque nella Ztl. Da oggi, lunedì 16 gennaio, è attiva la piattaforna online del comune di Milano per richiedere una deroga ai divieti di "Area B", la zona a traffico limitato meneghina che dallo scorso 1 ottobre è off limits anche per i veicoli diesel euro 5.

I "possessori di un veicolo diesel Euro 5 con Isee inferiore a 20mila euro possono chiedere venti giorni di ingresso ulteriori, in aggiunta ai 50 già previsti per residenti e non residenti nel comune di Milano", ha fatto sapere palazzo Marino, sottolineando che la deroga - che va richiesta qui - sarà valida comunque non oltre il 30 settembre 2023.

A inizio mese era invece stata attivata la deroga per permettere ai titolari di un abbonamento nei parcheggi di Lampugnano, Forlanini o Rogoredo di entrare comunque in Area B, anche a bordo di un euro 5 diesel. Ma non solo. Perché a fine anno scorso il comune aveva già dato la possibilità di circolare in Area B a chi aveva sottoscritto, o sottoscriverà, "entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine" per cambiare la propria macchina inquinanete.

Capitolo auto in condivisione. "Il divieto di accesso e circolazione in Area B è posticipato al 30 settembre dell’anno prossimo anche per i veicoli diesel Euro 5 quando utilizzati per gli spostamenti in car pooling", quindi con almeno tre persone a bordo. "Per ottenere questa deroga è necessario essere regolarmente registrati su piattaforma telematica, comprese quelle gestite da soggetti autorizzati a operare in via sperimentale", aveva chiarito il comune a novembre scorso annunciando alcune mitigazioni per Area B.