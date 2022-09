Area B, i nuovi divieti: le auto che non possono più circolare a Milano

Parola d'ordine: combattere lo smog. Sabato 1 ottobre 2022 a Milano entrano in vigore i nuovi divieti per Area B, la mega zona a traffico limitato che comprende praticamente tutto il territorio comunale. Ma quali sono le auto che non possono più circolare in città, dovendo stare alla larga dalle telecamere che controllano gli ingressi ai varchi?

A rispondere è lo stesso comune:

Il divieto riguarda le seguenti categorie di veicoli:

trasporto persone: Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel, anche in presenza di Fap installato sul veicolo;

trasporto cose e autobus: Euro 4 diesel senza Fap oppure con Fap se le emissioni di particolato sono superiori a 0,01 g/KWh o con FAP installato dopo il 31/12/2018.

I nuovi divieti per Area B

Quindi, nel dettaglio, ecco tutte le vetture al bando da Area B.

Divieti Area B già in vigore:

Euro 0, 1 benzina

Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Divieti Area B dal 1 ottobre 2022:

Euro 2 benzina

Euro 4 diesel senza FAP

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 5 diesel

In sostanza, dal 1 ottobre 2022, per entrare in Area B i milanesi dovranno utilizzare auto a benzina superiori all'euro 2, auto diesel da euro 6 in poi o veicoli Gpl, metano, bifuel, ibridi ed elettrici.

Area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. "L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento", si legge sul sito dedicato di palazzo Marino. Area B è delimitata da 186 varchi d’accesso, tutti con occhi elettronici. "Il sistema di telecamere rileva solamente le targhe dei veicoli in entrata, tuttavia la disciplina vieta non solo il transito ai varchi ma anche la circolazione dinamica, ovvero - spiegano dal comune - il movimento del veicolo, all’interno di Area B e verso l’esterno".