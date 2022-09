Il comune tira dritto su AreaB: 483mila auto restano fuori da Milano

Il comune di Milano non ha intenzione di fare marcia indietro sui nuovi divieti per AreaB, divieti che scatteranno sabato 1° ottobre. "Possono farmi tutte le pressioni del mondo, ma è un documento ufficiale, approvato in consiglio, vado avanti", ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto al convegno organizzato all'Acquario civico in occasione del forum ambiente e per discutere di qualità dell'aria. Sala ha ricordato che i nuovi divieti sono parte del piano area-clima che "è stato approvato nel consiglio comunale".

La minoranza del consiglio comunale (oltre a Regione e Aci) avevano chiesto un rinvio per l'entrata in vigore delle nuove regole. Ma Palazzo Marino non ha intenzione di concedere ulteriori proroghe e deroghe. "I rinvii non sono nel mio stile perché sto facendo esattamente quello che ho proposto in campagna elettorale. Molta della politica si diverte nel fare sparate e non applicarle. Io non sono meglio degli altri ma sono più coerente, l’avevo detto quindi non esiste la possibilità di rinvii - ha precisato affrontando il tema dei divieti in Area B -. Poi dico, mettiamo i numeri chiari sul tavolo: alle sparate leghiste su 1 milione di macchine che non potranno entrare nell’area B rispondo che oggi che non possono entrare e che sono interessate da questo divieto sono poco più di 40 mila. Poi c’è il Move-In e la Regione cosa ha fatto? Niente".

Quante auto non potranno più circolare per Milano

Con le nuove regole saranno quasi 165mila le auto dei milanesi che non potranno più circolare per le strade del città, il dato è emerso da un report del centro studi di Autoscout24 elaborato su dati dell'Automobile club d'Italia (Aci), praticamente il 24,2% del parco auto circolante. E se si considera anche l’hinterland milanese, il numero sale a quasi 483mila, pari al 26,7% del parco auto totale. A questi dati, che riguardano gli autoveicoli per trasporto persone, bisognerà poi aggiungere alcune fasce relative ai mezzi per trasporto cose, ciclomotori e motoveicoli e altre categorie di veicoli.

Ma le limitazioni applicate negli ultimi anni a Milano (Area C, Area B) hanno avuto effetti? Secondo l’elaborazione di AutoScout24, il parco circolante resta datato ma i risultati iniziano a vedersi, almeno rispetto alla media italiana. Nel 2021 il parco circolante a Milano, costituito da 678.839 autovetture, ha registrato rispetto all’anno precedente un calo di oltre 48.200 vetture di vecchia generazione (da Euro 0 a 4), rappresentando il 45,2% del totale circolante (nel 2019 era del 51,4%). Un dato nettamente inferiore alla media italiana (52,9%). Aumenta, invece, di quasi 48.500 il numero di auto con classe di emissione più recente (Euro 6), che passa dal 28,8% del 2019 al 36,4% del 2021. Un trend confermato anche dalle richieste degli utenti su AutoScout24 da inizio anno: oltre la metà ricerca vetture Euro 6 e solo un quinto opta invece per alimentazioni più datate.

Sul fronte delle ibride ed elettriche, Milano è una delle città più virtuose sul territorio nazionale, con il 6,4% delle vetture circolanti sul totale (nel 2019 era del 2,8%), mentre a livello nazionale il dato è fermo al 2,9%.