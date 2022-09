Area B, cos'è Move-in: il sistema per evitare i nuovi divieti a Milano

Nuovi divieti, ma non per tutti. Sabato 1 ottobre entrano in vigore le nuove norme per Area B, la mega zona a traffico limitato che comprende praticamente tutto il territorio comunale. In città sono così al bando anche i veicoli a benzina euro 2 e i diesel euro 4 ed euro 5. Ma è prevista un'eccezione.

Con Move-in, infatti, anche le macchine che sulla carta devono stare fuori dalla Ztl possono circolare in Area B. Si tratta, in sostanza, di una scatola nera che viene posizionata nel veicolo e permette agli automobilisti di "aggirare" i nuovi divieti.

"Move-in è un progetto sperimentale di regione Lombardia per l’Area B di Milano e per alcune aree del territorio lombardo. Si tratta - si legge sul sito di palazzo Marino - di un'alternativa alle deroghe ordinarie per i veicoli alimentati a:

benzina Euro 0, 1 e 2

gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5

che incorrono nei blocchi previsti in Area B e in Regione Lombardia".

"Aderendo a Move-In, i proprietari di questi veicoli eviteranno i blocchi orari e giornalieri. Saranno liberi di circolare in qualsiasi giornata e fascia oraria fino al raggiungimento di un tetto chilometrico annuo", chiariscono dal comune.

La scatola nera, black box, installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata. Il servizio va attivato sul sito di regione Lombardia e bisogna specificare che si vuole attivare l'opzione per Area B.

I costi massimi di adesione al servizio Move-In sono:

primo anno di adesione = 50 € così ripartiti:

- 30 € per l’installazione della black box

- 20 € per la fornitura del servizio annuale

anni successivi = 20 € per la fornitura del servizio annuale.

In base al tipo di veicolo sono quindi previsti dei limiti chilometrici da non superare per circolare all'interno di Area B, che è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. Per i benzina euro 2 ci sono a disposizione 600 km, mentre i diesel euro 4 ne hanno 1.800 di bonus e gli euro 5, 2mila.

Foto - Le soglie chilometriche previste con Move-in