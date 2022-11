Come cambia (di nuovo) Area B: tutte le nuove regole

Si cambia. Di nuovo. La giunta di Milano ha approvato nelle scorse ore alcune modifiche alla disciplina di Area B, la mega zona a traffico limitato che dallo scorso 1 ottobre è vietata anche ai benzina euro 2 e ai diesel euro 4 ed euro 5. Dopo il pressing politico della minoranza a palazzo Marino, e la rabbia dei cittadini, il comune ha infatti deciso di mitigare alcuni dei nuovi divieti, lasciando un po' di "spazio" in più a chi è in possesso di una macchina euro 5 diesel.

La decisione "è stata presa per venire incontro alle particolari difficoltà di acquistare un nuovo veicolo non inquinante e per consentire maggiori ingressi a chi ha redditi bassi, oltre che per agevolare chi utilizza parcheggi di interscambio e car pooling", ha ammesso l'amministrazione in una nota.

Auto nuove, parcheggi e car pooling

"In particolare, sarà nuovamente possibile chiedere una deroga alla circolazione del veicolo diesel Euro 5 per i proprietari che hanno sottoscritto, o sottoscriveranno entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo. Il veicolo Euro 5 potrà continuare a circolare fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre il 30 settembre 2023. Le stesse regole e condizioni saranno valide anche per proprietari di taxi diesel Euro 5, titolari di licenze comunali di esercizio e per autobus diesel euro 4 adibiti al servizio di trasporto pubblico locale", è la prima novità presentata dal comune.

E non l'unica. Perché le nuove norme permettono anche di entrare in alcuni parcheggi che finora erano off limits. "I proprietari di un diesel Euro 5 in possesso di abbonamento annuale o mensile a uno dei parcheggi di intercambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo potranno accedere ad Area B fino al 30 settembre 2023", ha annunciato palazzo Marino. Aggiungendo che "per quanto riguarda il parcheggio di via Ripamonti, l'amministrazione sta studiando un sistema di abbonamento che consenta agli utenti di usufruire dello stesso tipo di deroga".

Capitolo auto in condivisione. "Il divieto di accesso e circolazione in Area B è posticipato al 30 settembre dell’anno prossimo anche per i veicoli diesel Euro 5 quando utilizzati per gli spostamenti in car pooling", quindi con almeno tre persone a bordo. "Per ottenere questa deroga è necessario essere regolarmente registrati su piattaforma telematica, comprese quelle gestite da soggetti autorizzati a operare in via sperimentale", si legge nella nota del comune. In pià "è stata prevista una maggiorazione di venti giornate di ingresso in Area B, che si aggiungono alle 50 già previste, per i possessori di diesel Euro 5 con un Isee inferiore a 20mila euro".

"L'amministrazione - ha garantito palazzo Marino - sta lavorando all’attuazione dei provvedimenti in modo che entro dicembre sia possibile presentare le nuove richieste di deroga sul sito del comune di Milano".

"Sono misure su cui stiamo lavorando da tempo - ha spiegato Arianna Censi, assessora alla mobilità -, che abbiamo condiviso anche con città Metropolitana e con i sindaci della provincia, e in linea con le politiche cha abbiamo avviato a tutela della salute delle cittadine e dei cittadini milanesi. Il nostro obiettivo rimane quello di ridurre il numero di auto inquinanti che entrano a Milano e premiare - ha concluso - chi utilizza il mezzo pubblico o viaggia in accordo con altri passeggeri attraverso il car pooling”.