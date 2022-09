Area B, le deroghe ai nuovi divieti: come entrare comunque nella Ztl di Milano

Area B off limits, ma non del tutto. Sabato 1 ottobre 2022 a Milano entrano in vigore i nuovi divieti per Area B, la mega zona a traffico limitato che comprende praticamente tutto il territorio comunale. In città sono così al bando anche i veicoli a benzina euro 2 e i diesel euro 4 ed euro 5.

Però, c'è un però. Il comune di Milano ha infatti previsto delle possibilità di deroga, due sostanzialmente, che permetteranno comunque alle auto potenzialmente in divieto di circolare all'interno di Area B, che è controllata da 186 varchi ed è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

Area B, i 50 giorni di deroga

"Ogni veicolo con caratteristiche diverse da quelle previste dalla normativa di Area B gode di una deroga d'ufficio", si legge sul portale dedicato del comune. In pratica, dall'entrata in vigore dei nuovi divieti, e per tutto l'anno successivo, anche chi ha una macchina benzina euro 2 o diesel euro 4 ed euro 5 potrà entrare per 50 volte in Area B senza il rischio di essere multato.

La deroga, spiegano da palazzo Marino, consiste infatti "in un bonus di 50 giorni di circolazione anche non consecutivi da fruire in un arco di tempo delimitato". Per ottenere i 50 giorni di bonus non bisogna presentare nessuna richiesta e saranno le telecamere di Area B a contare gli ingressi. Proprio per questo l'amministrazione consiglia a chi intende usufruire della deroga di registrarsi sul portale Area B per tenere sotto controllo gli accessi.

Dal secondo anno, quindi da ottobre 2023, gli ingressi gratuiti diventeranno invece 25 all'anno per i residenti a Milano e 5 per chi vive fuori città, ma si otterranno soltanto con la registrazione.

La deroga da Area B per chi cambia auto

Un'altra deroga dai nuovi divieti è prevista per chi cambia macchina, tanto che dall'amministrazione hanno previsto degli incentivi a fondo perduto per chi acquisto un nuovo veicolo non inquinante. "Condizione per il rilascio della deroga è la sottoscrizione di un contratto di acquisto, leasing, noleggio a lungo termine per la sostituzione del veicolo soggetto al divieto", chiariscono dal comune.

Il contratto deve essere firmato entro il 14 settembre 2022 e "la deroga vale sino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre il 30 settembre 2023".

Tipologie di veicoli derogabili:

autoveicoli per il trasporto di persone (M1), di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine di residenti a Milano, alimentati a gasolio Euro 5

autoveicoli per il trasporto di persone (M1) adibite al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente, alimentati a gasolio Euro 5, i cui proprietari siano titolari di licenze comunali d’esercizio

autobus M2 ed M3 adibiti al servizio di trasporto pubblico locale aventi le seguenti caratteristiche:

- diesel Euro IV senza FAP

- diesel Euro IV con FAP di serie e con campo V.5 della carta di circolazione >0,01g/kWh

- diesel Euro IV con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 della carta di circolazione

- diesel Euro IV con FAP after market installato dopo il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV.