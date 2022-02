I nuovi divieti per Area B: chi non può più circolare (e che cos'è Move-In)

Anche gli euro 5 al bando. Da ottobre 2022 i diesel euro 5 dovranno restare fuori da Area B, la mega zona a traffico limitato attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, che comprende praticamente tutto il territorio meneghino. Dalla Ztl sono già esclusi i benzina euro 0 e 1 e i diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4, anche se quest'ultima categoria di veicoli sarà esentata dai divieti fino alla fine dello stato d'emergenza per la pandemia di covid.

Dal 1 ottobre, invece, il blocco si estenderà anche agli euro 5, come confermato dal piano aria clima approvato lunedì sera dal consiglio comunale di Milano, sempre più impegnato nella transizione verso una città carbon neutral.

Anche per i diesel euro 5, però, ci sarà una piccola eccezione. I veicoli che hanno installato Move-in, una sorta di scatola nera che conteggia i chilometri percorsi, avranno infatti delle deroghe, rispettando un tetto massimo di percorrenza annuale. "Chiedo che vengano già stabiliti i limiti chilometrici in modo che per il primo ottobre le persone sappiano con che modalità potranno entrare in città", ha spiegato la consigliera leghista Silvia Sardone che ha presentato l'ordine del giorno, poi approvato, sul "Move-in" per gli euro 5. L'assessore all'Ambiente Elena Grandi ha dal canto suo specifica che "il Move-in entrerà sicuramente in vigore per gli euro 5 diesel, ma prevediamo di modificarne l'applicazione con una riduzione dei chilometraggi e verrà progressivamente abolito. L'obiettivo è tutelare le fasce più deboli della popolazione".

Per iscriversi a Move-in bisogna iscriversi sul sito dedicato https://www.movein.regione.lombardia.it e installare sul proprio veicolo una scatola nera che registrerà i chilometri effettuati. Le soglie di chilometri percorribili nel perimetro di Area B sono state individuate dal comune di Milano: un diesel Euro 3 potrà percorrere fino a 1.500 km all'anno cioè circa 29 chilometri a settimana compreso sabato e domenica; un diesel Euro 2 fino a 600 km all'anno; un veicolo diesel o benzina Euro 1 fino a 300 Km annui mentre per un veicolo diesel o benzina euro 0 fino a 200 km all'anno. I limiti per i diesel euro 5 dotati di Move-in saranno stabiliti nelle prossime settimane.