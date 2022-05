Area B presto a pagamento. Incentivi per le auto con più persone

I veicoli che transitano ogni giorno a Milano sia dai varchi di Area B sia da quelli di Area C sono meno del 9 per cento dei circa 600 mila che entrano quotidianamente in città. In altre parole, meno del 9 per cento dei mezzi privati che entrano a Milano, entra anche nel centro cittadino. E' un dato dell'Amat, 'freschissimo', riferito da Enrico Fedrighini, consigliere comunale della Lista Sala. "Questo conferma - il suo commento - che il maggior carico di traffico, sosta e smog da parte dei pendolari è a carico del territorio urbano esterno, cioè proprio Area B".

In questi giorni si ridiscute l'idea di far pagare un pedaggio alle auto che entrano in Area B, cioè in città. L'idea è contenuta nel dup del bilancio 2022, in votazione a Palazzo Marino. Un emendamento dell'area ambientalista di maggioranza, a prima firma di Enrifo Fedrighini (Lista Sala) e Carlo Monguzzi (Europa Verde), chiede di aggiungere esplicitamente la previsione di politiche di pricing che incentivino la condivisione dell'auto, mirando a ridurre il numero dei veicoli in ingresso. "Non quindi a far cassa", precisa Fedrighini: "Ma a ridurre traffico, sosta ed emissioni inquinanti su un'area molto vasta, quella maggiormente popolata. Con effetti anche sulla riduzione del traffico su scala metropolitana".

La condivisione dell'auto non è un'idea nuova: c'è una sperimentazione avviata nel solo municipio 8 quando Fedrighini era assessore al verde di quel territorio e tuttora in corso in tutto il comune di Milano, per dare un vantaggio economico diretto ai pendolari e un vantaggio ambientale per tutti. Si applica alle auto con almeno due persone a bordo. Occorre utilizzare un'applicazione (BePooler). Se in auto ci sono almeno due persone, si ha la sosta gratuita nei parcheggi d'interscambio.