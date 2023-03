Sala esclude che l'ingresso di Area B possa diventare a pagamento

"Io posso dire che sul mio tavolo non ho mai avuto nemmeno dall'assessore alla Mobilità, Arianna Censi, una proposta operativa seria per cambiare le regole. Ma escludo in modo radicale che ci possa essere un ticket che permette ai veicoli più inquinanti di entrare, questo sarebbe ridicolo". Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'ipotesi di introdurre un ticket d'ingresso per la ztl Area B, che corrisponde a quasi tutta la città. "Tutti questi discorsi nascono dal fatto che l'assessora Censi ha un approccio molto dialogante e ne parla con i rappresentanti delle forze politiche. Poi su ipotesi assolutamente non elaborate escono queste notizie", ha concluso.

Sulla vicenda è intervenuto anche il neo assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, che ha parlato delle voci sui rincari di Area C sotto la Madonnina. "Periodicamente a Milano si torna a parlare di un probabile aumento del ticket per l'Area C, con nuovi provvedimenti che potrebbero riguardare anche l'Area B. Ci auguriamo - dice Lucente - siano solo voci di corridoio infondate e che il sindaco Giuseppe Sala ribadisca, come già fatto nei mesi scorsi, che non ci sarà alcun aumento. In questo periodo particolarmente complicato, con le difficoltà economiche che attanagliano gli italiani, riteniamo che non sia la politica del rincaro la strategia da seguire".

"Regione Lombardia - prosegue l'assessore Lucente - più volte, ha dato dimostrazione di voler collaborare per individuare soluzioni condivise in tema di mobilità sostenibile. Attuare politiche alternative in ambito viabilistico non significa però gravare unicamente sulle tasche dei pendolari, che quotidianamente raggiungono Milano per lavorare".

I possibili rincari per gli automobilisti a Milano

Il problema sembra essere di natura finanziaria. Il settore mobilità avrebbe un 'rosso' di 70 milioni di euro che andrebbero recuperati sia rimodulando (leggi: riducendo) le corse di alcune linee di tram e bus, sia aumentando gli incassi. Con la motivazione 'ecologica' di ridurre il numero di auto in circolazione e in possesso a Milano. Un obiettivo a lungo termine che si traduce in minore congestione del traffico e minore inquinamento atmosferico.

Una serie di ipotesi, quelle dei rincari diffusi - Area C con ticket più alto, sosta gratuita solo per un'auto per nucleo familiare, costo più alto per la sosta su strisce blu - che Regione Lombardia, stando alle parole di Lucente, vorrebbe contribuire a far abbandonare. Ai milanesi e ai pendolari che ogni giorno affollano la città non resta che aspettare.