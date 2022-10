Parcheggi dentro Area B, cosa può cambiare (a favore dei cittadini)

Dentro o fuori Area B? A Milano si continua a discutere dei nuovi divieti per la Ztl cittadina, che dallo scorso 1 ottobre è off limits anche per le macchine a benzina euro 3 e diesel euro 4 ed euro 5. Tra i temi più caldi la posizione di alcuni parcheggi di interscambio, che dovrebbero permettere ai cittadini di lasciare l'auto per prendere i mezzi pubblici e che invece sono all'interno del perimetro di Area B, in alcuni casi - come a Lampugnano - per una manciata di metri.

Un paradosso sottolineato più volte dall'opposizione in comune, a cui adesso il sindaco Beppe Sala sembra essere pronto a porre rimedio. "Al di là che l'abbiano richiesto i 5 stelle, ne abbiam parlato più che altro con l'opposizione", ha chiarito nelle scorse ore a margine della consegna delle medaglie del Centenario all'Opera Cardinal Ferrari. Sala ha spiegato il funzionamento delle telecamere e la necessità di incrementare i parcheggi di interscambio: "Abbiamo messo le telecamere in alcuni punti per due motivi. Uno perché dovevano essere dopo il cosiddetto 'torna indietro', cioè la possibilità di tornare, e l'altro motivo è che dovevano essere prima che si aprissero le strade. Quindi le telecamere possono rimanere dove sono, il sistema è far leggere la targa alla prima telecamera ma se poi uno entra nel parcheggio automaticamente annulla l'ingresso". Insomma, sembra che presto i parcheggi diventeranno utilizzabili liberamente anche se si trovano all'interno di Area B.

Lo stesso primo cittadino si è poi difeso dalle critiche che nelle scorse ore gli sono piovute in testa dal segretario della Camera del Lavoro, Massimo Bonini, che ha definito 'classista' la misura. "Mi aspetto tutto però il punto vero è che bisogna cercare di andare avanti e sono un po' stufo di questi dibattiti in cui tutti si dichiarano ambientalisti, tutti dicono che il climate change è un pericolo ma poi, quando fai una cosa, rimani da solo", ha rimarcato il sindaco.

"Se questa è la situazione - ha sottolineato Sala - comunque andrò avanti ugualmente. Poi noi di nuovo alcune cose si fanno per ottenere risultati e anche per dare il messaggio e Area B va intesa in questo senso". L'inquilino di palazzo Marino ha continuato ricordando come l'obiettivo è "lavorare per ridurre il numero delle auto" e ha ribadito l'analisi che c'è dietro i nuovi divieti di Area B: "L'abbiamo fatto anche sulla base dei dati storici di quello che abbiamo visto su Area C. C'è una curva che porta a scendere il traffico e poi la situazione si stabilizza. Ora avevamo bisogno di qualcosa che la riportasse ancora in giù. Al di là che oggi stanno entrando ancora tutti, perché ci son 50 giorni di accesso libero e non stiamo vedendo grande riduzione, però il traffico a Milano è veramente qualcosa di impegnativo".