Quel parcheggio d'interscambio dentro Area B per un soffio

E' possibile che un (grande) parcheggio d'interscambio alla periferia di Milano si trovi dentro area B, per talmente poche decine di metri che sarebbe stato certamente fattibile spostare un po' più all'interno le telecamere della grande zona entro cui i veicoli inquinanti non possono circolare? Sì, è possibile. Sembra illogico ma è quello che succede a Milano ovest.

Il parcheggio è quello di Lampugnano. E' un 'multipiano' piuttosto frequentato: accoglie chi arriva per assistere agli eventi allo stadio e all'Ippodromo, così come coloro che lo trovano comodo e 'sulla strada' per lasciare l'auto e prendere la metropolitana per entrare in città. Il punto è che, quando il Comune di Milano ha deciso d'istituire Area B, ha deciso (incomprensibilmente) di tenere questo parcheggio all'interno della zona 'limitata', così che vi può accedere solo chi ha un'auto consentita secondo le regole di quel momento. Regole che, lo ricordiamo, stanno per diventare ancora più restrittive con il divieto esteso, dal primo ottobre, alle auto Euro 2 benzina ed Euro 4 e 5 diesel.

In pratica, chi arriva dal grande snodo autostradale di nord-ovest (proveniendo dall'A8 o dall'A4) incontra l'uscita San Siro: imboccandola prende via Sant'Elia. Dopo un sottopassaggio attraversa la telecamera di Area B, mentre sulla destra vede quello che fu il Palasharp. Dopo qualche decina di metri, sulla destra si trova l'ingresso al parcheggio Lampugnano. La logica vorrebbe che la telecamera di Area B fosse posizionata subito dopo questo ingresso. Invece è ben prima. Ciò significa che gli automobilisti con un'auto 'fuorilegge' non possono nemmeno arrivare direttamente in un (importante) parcheggio d'interscambio per lasciare la vettura e proseguire con i mezzi pubblici.

Una svista? Oppure una scelta voluta? Il Comune di Milano potrebbe comunque ripensarci.