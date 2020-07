Area C non va in ferie, niente sospensione ad agosto: "Sala succhia il sangue ai milanesi"

Gli occhi elettronici di Area C non si spengono. Anche nel 2020, come già accaduto negli ultimi anni, la Ztl del centro di Milano resterà infatti attiva. Il copione si è ripetuto praticamente identico al 2019: il centrodestra ha chiesto di disattivare per agosto le telecamere e l'amministrazione ha risposto picche.

"Sala decide di tassare ancora i milanesi e boccia la nostra richiesta di sospendere Area C per il periodo estivo", l'attacco di Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a palazzo Marino e del collega Simone Di Gennaro, capogruppo in municipio 1. "L’amministrazione succhia il sangue ai milanesi nonostante in estate, con le scuole chiuse e le persone in ferie, il traffico sia limitato, dunque venga meno ogni pretesto per tenere in piedi questo salasso".

E ancora, sempre il duo Morelli Di Gennaro: "Il sindaco, che ritiene Area C la colonna portante di un sistema psicotico dei trasporti in città, fatto di monopattini e caos, continua a bloccare Milano". Per questo venerdì è in programma un presidio della Lega al varco di corso Genova per protestare "contro questa follia".

Dal sindaco Beppe Sala al momento non sono arrivate repliche, ma nel 2019 il primo cittadino si era già espresso sul tema. "Non capisco l'utilità dello spegnere le telecamere - aveva detto, sempre in risposta alle polemiche del centrodestra -. Perché poi se lo facciamo ad agosto allora perché non a Natale. Area C ormai è una parte del nostro sistema per regolare il traffico e la mobilità, queste eccezioni non mi entusiasmano".