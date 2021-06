Orari, multe, divieti: tutto quello che c'è da sapere su Area C, Area B e strisce blu a Milano

Tregua finita. Dopo i lunghi mesi, quasi ininterrotti, di sospensione per l'emergenza covid - con l'obiettivo di non affollare i mezzi di trasporto - la viabilità di Milano si prepara a tornare "all'antico". A breve, brevissimo, torneranno infatti pienamente funzionanti le telecamere di Area C, la zona a traffico limitato del centro cittadino, e di Area B, la mega Ztl che copre quasi tutto il territorio di Milano. Via libera, di nuovo, anche ai parcheggi a pagamento sulle strisce blu e alle multe per la sosta sulle strisce gialle, riservate ai residenti.

La scelta, hanno fatto sapere da palazzo Marino, è stata presa a causa dell'aumento del traffico sotto la Madonnina, causato inevitabilmente dalle tante riaperture arrivate con il miglioramento delle condizioni sanitarie legate all'emergenza covid. La speranza del comune è che la chiusura delle scuole e i nuovi orari degli uffici - sanciti dal "Patto di Milano" - possano evitare assembramenti e folle eccessive sui mezzi pubblici, che ancora devono rispettare i limiti di capienza massimi.

Area C, orari e divieti

La data segnata sul calendario per il ritorno di Area C e Area B è quella del 9 giugno. Quel mercoledì saranno riaccese le telecamere e per entrare in Area C bisognerà nuovamente pagare il ticket.

La Ztl della Cerchia era già stata riattivata a fine febbraio ma con nuovi orari e divieti che scattavano dalle 10. Da mercoledì 9 giugno, invece, tutto come prima: Area C a pagamento quindi dalle 7.30 alle 19.30 e con i divieti di accesso per veicoli diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4 e benzina euro 0 e 1.

Per queste categorie di auto Area C è totalmente off limits e l'accesso non è consentito neanche pagando il ticket da 5 euro.

Area B, orari e divieti

Dal 9 giugno via anche ad Area B. Gli occhi elettronici saranno in funzione dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 7.30 alle 19.30. Sarà vietato l’ingresso ai veicoli diesel euro 0, 1, 2 e 3 - in questo caso salvi quindi i diesel euro 4 - benzina euro 0 e 1 e a tutti i mezzi superiori a 12 metri di lunghezza.

Da mercoledì saranno accese 145 telecamere: tra queste 55 - ha fatto sapere il comune - saranno da subito in funzione sanzionatoria, quindi faranno partire subito le multe in caso di infrazioni. Le restano invece dovranno concludere il periodo di pre esercizio, mentre altre 43 saranno installate entro la fine del 2021.

Strisce blu e gialle

Capitolo sosta. La sosta con gli stalli gialli destinata ai residenti tornerà ad essere riservata e la sosta a pagamento, con gli stalli blu, tornerà ad essere a pagamento. Inoltre, sempre da mercoledì 9 giugno, viene ripristinato anche il servizio di controllo del divieto di sosta in occasione della pulizia delle strade.

Dall'amministrazione hanno annunciato che "resteranno in vigore deroghe specifiche per persone che operano nel settore sanitario e sociosanitario dell’emergenza".