Cambiano le regole per Area C: più ingressi gratuiti e weekend "liberi" (non per tutti)

Ingressi in più e giornate "libere". Cambiano, ancora, le regole di Area C, la zona a traffico limitato del centro di Milano il cui ticket d'ingresso dal prossimo 30 ottobre costerà 7.50 euro. Durante il consiglio comunale di giovedì è stato infatti approvato un ordine del giorno a prima firma Lega, e condiviso da tutto il centrodestra, che modifica alcune norme.

"Con il via libera alla variazione di bilancio di oggi è stato approvato anche l'Ordine del Giorno a prima firma Lega, condiviso da tutto il centrodestra, per aumentare il numero di accessi gratuiti nella Cerchia dei Bastioni da 40 a 50 per tutti i residenti, garantendogli anche la gratuità nei weekend e nei giorni festivi", hanno annunciato Samuele Piscina, segretario cittadino del Carroccio e Consigliere comunale, e Alessandro Verri, capogruppo in comune.

"A suon di emendamenti, tutta l'opposizione ha costretto il sindaco a fare un bel passo indietro a beneficio dei cittadini. È una battaglia che come Lega avevamo avviato con la raccolta firme contro i folli aumenti del Sindaco Sala e che, nonostante la significativa, ma relativa vittoria, non si arresta", hanno proseguito i due.

Decisamente contrario, invece, Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi: "Il primo atto politico dopo il disastro è l'aumento delle deroghe in area C. È finito tutto a tarallucci e vino", il suo commento, che tira in ballo il nubifragio dei giorni scorsi. "La colpa è del clima, ma noi faremo la nostra parte dice il sindaco, e il primo segnale della 'nostra parte' è l'aumento delle deroghe in area C", ha ribadito rivolgendosi direttamente a Sala.



"Ci saremmo attesi di disasfaltare, stop al consumo di suolo, basta cemento, un piano di risparmio energetico, tutte cose che aspettiamo da anni per contrastare l'emergenza climatica, invece il primo atto è l'esatto opposto. Dice poi il sindaco 'nessuna mancanza nella nostra manutenzione'. Ma in che città vive il sindaco? Un conto è riconoscere che i venti della notte scorsa avrebbero sradicato anche le sequoie californiane, ma dire che a Milano funziona la manutenzione del verde è non vedere la realtà", ha continuato Monguzzi nel suo j'accuse al sindaco.

"Ora aiutiamo tutti a pulire la città, ma purtroppo cambierà nulla e al prossimo evento, grande o piccolo, sarà sempre colpa dei cambiamenti climatici e quindi sarà colpa di tutti e quindi di nessuno. E annegheremo come al solito - ha concluso - nella melassa della propaganda e del green washing".