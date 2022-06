I residenti in centro e i diesel Euro 5

Garantire l'accesso in Area C ai residenti nel centro che possiedono vetture Euro 5 diesel. E' il senso di un ordine del giorno che Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega, presenterà in aula a Palazzo Marino per scongiurare, almeno per coloro che vivono in centro, il divieto di circolazione di queste auto, che scatterà il primo ottobre 2022 insieme ad altre 'strette' sulla stessa Area C (ad esempio, le mild e full hybrid dovranno pagare il pedaggio) e Area B.

Un analogo ordine del giorno, per permettere la deroga ai residenti proprietari di Euro 5 diesel, era stato approvato dal consiglio di municipio 1 con il voto favorevole dell'opposizione e di parte della maggioranza, esclusi i consiglieri di Europa Verde. "In municipio 1 ci sono anche case popolari, cittadini che hanno semplicemente ereditato la prima casa e molti altri che sicuramente non hanno redditi di diverse migliaia di euro mensili", commenta Piscina: "E' una battaglia contro la miopia di una giunta comunale che pensa solo a chi può permettersi di comprare auto ogni mese, anche a fronte di spese effettuate pochi anni fa e per auto poco inquinanti".