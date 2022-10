Cosa cambia per Area C a Milano, da oggi

Area C si blinda. Da oggi, lunedì 3 ottobre 2022, diventano effettive le nuove regole per la zona a traffico limitato del centro di Milano, che corrisponde alla Cerchia dei bastioni.

In coincidenza con i nuovi divieti di Area B, da adesso anche Area C sarà off limits per:

Autovetture Euro 2 benzina

autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4

autovetture Euro 5 diesel

In sostanza le nuove norme tengono fuori dalla Ztl del centro i veicoli a benzina euro 2 i veicoli diesel euro 4 ed euro 5.

Inoltre, ed è una grande novità, da adesso non saranno più esentate dal ticket di Area C le macchine ibride con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km, che dovranno pagare il ticket di 5 euro per l'ingresso in centro. Area C delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui 7 a uso esclusivo del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda i diesel Euro 5, che siano di privati, taxi o noleggio con conducente, è possibile una deroga per entrare in Area C che scadrà comunque il 30 settembre 2023. È necessario acquistare una nuova auto e la condizione è che il contratto per il nuovo veicolo deve essere stato firmato entro il 14 settembre 2022. La deroga vale fino alla consegna del nuovo veicolo, ma non potrà andare oltre il 30 settembre 2023.