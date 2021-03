Area C a Milano, Sala: "Resta così, per chi va al lavoro prima delle 10, il problema non c'è"

"La polemica è strumentale da parte di una forza di opposizione che non riesce a produrre nessuna idea per la città", ha detto il sindaco

“La polemica su Area C è strumentale da parte di una forza di opposizione che non riesce a produrre nessuna idea per la città e utilizza questo per opporsi. Per chi deve lavorare, presupponendo che si vada prima delle 10 e mi pare che sia la normalità, il problema non c’è". Così il sindaco di Milano Beppe Sala nell'annunciare che anche in zona rossa le limitazioni al traffico nel centro storico rimarranno in vigore.

"Dopo chi viene in centro in questa situazione? Noi staremo fermi così sempre disponibili, se cambiassero le condizioni, ad essere molto flessibili”, ha continuato il primo cittadino a margine della commemorazione per ricordare le vittime del covid in piazza della Scala chiarendo la posizione della giunta in merito al dibattito sulla congestion charge del centro storico.

Area C ancora attiva

Milano è zona rossa da lunedì 15 marzo ma restano accese le telecamere di Area C. Riattivate da poco, nei giorni scorsi il Comune aveva chiarito che "lo spegnimento non è automatico" e in questa occasione, come chiarito giovedì da Beppe Sala, questo provvedimento non verrà adottato.

A determinare la decisione della giunta di mantenere in vigore le limitazioni all'accesso di veicoli in centro, il fatto che nelle ultime settimane il traffico fosse aumentato fino a superare del 19% i livelli pre covid. Questo aveva portato gli uffici di Palazzo Marino a decidere di riattivare le telecamere dal 24 febbraio 2021, anche se con orario ridotto e partendo dalle 10 di mattina per consentire, nell'ora di punta, a chi lo desidera di raggiungere il centro cittadino in auto, soprattutto per non creare assembramenti sui mezzi pubblici.

Il centrodestra, da sempre critico sulla congestion charge, negli ultimi giorni ne ha approfittato per rintuzzare la polemica. "Nonostante l'area rossa, il sindaco Sala ha deciso di mantenere attiva Area C per tartassare le tasche dei milanesi, riempiendo le casse comunali a spese degli automobilisti senza di certo far calare i valori di Pm10", aveva commentato Riccardo De Corato, ex vice sindaco di Fdi.