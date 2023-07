Maltempo, a Milano sospesa area c

Area c sospesa. Nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 luglio la ztl di Milano non si pagherà. "Abbiamo deciso di sospendere area c per le giornate di oggi e domani - ha annunciato il sindaco Beppe Sala sui social -, ma invitiamo a limitare gli spostamenti in città".

"Chiedo che le portinerie dei condomini privati intervengano per pulire i tratti di marciapiede di pertinenza, più del solito, anche per evitare intasamenti nei tombini - ha proseguito il primo cittadino -. Ricordo che i parchi sono e resteranno chiusi fino a quando non avremo certezza che saranno fruibili in piena sicurezza. È di grande importanza che anche le aree verdi alberate e i parchi non recintati non vengano frequentati nei prossimi giorni".

"Nelle prossime ore ci concentreremo anche sulla conta dei danni - ha aggiunto Sala facendo rifermento alle devastanti conseguenze dell'ondata di maltempo -. Questo per portare avanti le dovute istanze e poter accedere ai fondi regionali e statali che saranno messi a disposizione per questa calamità". Nel frattempo Regione Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza per far fronte ai danneggiamenti provocati dai forti temporali degli ultimi giorni.

Sempre per via del maltempo, in città sono state chiuse 11 scuole dell'infanzia e tre nidi, dove c'erano centri estivi e dove dopo il nubifragio della scorsa notte erano state segnalate infiltrazioni di acqua e alberi caduti. Oltre ai parchi cittadini, inoltre, in via precauzionale il Comune ha chiuso anche Castello Sfrozesco, Pac (Padiglione di Arte contemporanea) e Museo di Scienza Naturale e Planetario che si trovano all'interno dei giardini Montanelli.

"È in corso un grande sforzo per liberare le strade e garantire un ritorno alla normalità il più rapido possibile - erano state le parole del sindaco questa mattina -. Centinaia di uomini e donne sono al lavoro in queste ore sulle principali direttrici stradali e sulle sedi tranviarie. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la situazione delle linee di superficie è compromessa dalla presenza di alberi e rami sui percorsi e al momento ci risultano essere una trentina le località dove sussistono disagi alla linea aerea di Atm: contesti complessi che richiedono l'impegno di molto personale e mezzi speciali". "Le sedi anagrafiche - ha detto ancora Sala - sono rimaste aperte, come anche i cimiteri. Grazie al pronto intervento dei mezzi e del personale di Mm non si sono registrati allagamenti permanenti nei sottopassi o sul sedime pubblico; prosegue comunque il monitoraggio degli spurghi e di Seveso e Lambro".