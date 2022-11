La nuova area giochi di Milano "multisensoriale"

Nuovi giochi per bambini al parco di Chiesa Rossa. L'area, appena realizzata, è stata inaugurata domenica 6 novembre dall'assessora all'ambiente Elena Grandi insieme a Natale Carapellese, presidente del Municipio 5. Con loro anche Arianna Petra Fontana (Fondazione di Comunità) e Martina Gerosa (Pio Istituto dei Sordi). Il progetto rientra nella più ampia iniziativa "Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti", avviata nel 2018 da Fondazione di Comunità insieme al Comune di Milano, per realizzare aree attrezzate accessibili con giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove Municipi della città.

La nuova area giochi è situata a pochi metri dalla biblioteca Chiesa Rossa e si articola in cinque ambiti: area per le prime esperienze, area del movimento, area della musica, area creativa e area della lettura. Il nucleo centrale è costituito dall’area del movimento in cui tutti i giochi sono adatti a tutti e tutte, tanto a un uso statico quanto a un gioco atletico. Sono sempre accessibili e utilizzabili in piedi, seduti o distesi e integrano, in modo innovativo, arrampicate con sedute e giochi esperienziali e sensoriali.

Mappa multisensoriale

Le aree dedicate alla musica e alle attività ricreative si distaccano dal nucleo centrale per espandersi verso le radure naturali del parco. Qui si trovano un villaggio di casette e animali in legno: un lungo serpente, insieme gioco e panchina, invita a momenti di conversazione e lettura. Infine, il muro che chiude il parco a nord ospita due murales che richiamano l’idea di un teatrino e di una porta di calcio, stimolando nuove soluzioni di gioco e relazione. Non manca una mappa multisensoriale per raccontare l’area giochi rendendola accessibile, attraverso la lingua dei segni italiana, e la comunicazione aumentativa alternativa.

"Oggi è un giorno di festa. Per il Municipio 5 e per il parco Chiesa Rossa, per le bambine e i bambini del quartiere e della nostra città, per chi crede che i nostri spazi verdi debbano sempre più diventare luoghi di inclusione, di gioco, di creatività, di condivisione", ha detto Grandi. "L’attenzione e la cura nei confronti di tutte le diverse abilità e sensibilità presenti nel territorio sarà sempre più un obiettivo che intendiamo perseguire, come Municipio 5, per coinvolgere più attivamente nei giochi, in modo efficace e partecipativo, le bambine e i bambini, le famiglie e gli istituti scolastici per garantire in modo concreto il diritto al gioco", ha aggiunto Carapellese.

Gli altri interventi

Si tratta dell'ottavo intervento. Il primo è stato realizzato nei giardini Montanelli nel 2018. Dal più recente, gli altri interventi sono stati in piazza Ovidio (Municipio 4), giardini Bertoli (Municipio 8), piazza Paci (Municipioi 6), giardini Lucarelli (Municipio 3), giardini Martinetti (Municipio 7), parco Villa Finzi (Municipio 2) e giardini Montanelli (Municipio 1).