La prima area picnic in plastica riciclata è nel Milanese

Il Parco Agricolo Sud Milano ha la prima area picnic in plastica riciclata. E' stata inaugurata presso il lago di Basiglio (con accesso da via Ludovico il Moro) il 15 dicembre.

"Parte da Milano - si legge in una nota - la prima delle undici installazioni di arredi urbani in plastica riciclata per le aree picnic dei parchi regionali e nazionali in tutta Italia". Gli arredi sono stati donati da Procter & Gamble, insieme a Corepla e Carrefour Italia, nell'ambito del progetto 'riciclare la plastica è un gioco da bambini' in favore di Federparchi, la federazione italiana dei parchi e riserve naturali.

L’Italia, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, anche nel 2020 si è confermata un paese virtuoso sul fronte della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, con ben 1.433.203 tonnellate conferite ai centri di selezione (+4% rispetto al 2019), recuperando il 95% degli imballaggi immessi nel mercato e stabilendo un nuovo record in termini di quantità trattata: 23,7 chili pro capite in media all’anno.

A questa prima installazione ne seguiranno presto altre 10, per un totale di 11 parchi regionali e nazionali coinvolti in tutta Italia: il Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle D’Aosta, le Aree Protette Po Torinese in Piemonte, il Parco Regionale dei Colli Euganei in Veneto, il Parco Regionale delle Prealpi Giulie in Friuli, il Parco Regionale del Beigua in Liguria, il Parco del Ducato in Emilia Romagna, il Parco Regionale della Gola Rossa e Frasassi nelle Marche, il Parco Regionale della Maremma in Toscana, l’Area Marina Protetta Tavolara in Sardegna e il Parco Roma Natura nel Lazio.